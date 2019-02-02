Kişileri bırakın sistemle uğraşın

Dr. Mustafa Kalfaoğlu, “Maalesef Mağusa Hastanesi’nin yoğun bakımı yok. Laparoskopi cihazının eskidiğini söylememize rağmen üç yıldır cihaz alınmadı” diye isyan etti

Cerrahi alanda yaptığı çalışmalarla yalnızca KKTC’de değil, uluslararası bir üne sahip Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa Hastanesi’nde yaşananlara isyan etti.

Kalfaoğlu, 3 yıldır sağlık bakanlığına gerekli cihaz alımı ve yoğun bakım ünitesi kurulması için çağrı yapıldığını anlatarak, isyanını şu şekilde dile getirdi:

“Mağusa Hastanesi bu ameliyatlara 2 yıl önce başladı ve toplam 48 hasta bu şekilde zayıflatılıp, mutlu olmaları sağlandı. Biz de bunları gördükçe sevindik . Toplamda 2.5 ton fazla kilodan hastalarımızı arındırırken, diabet, hipertansiyon, romatizma, gut hastalığı, karaciğer yağlanması, venöz yetmezlik, tiroid problemleri, nefes darlığı, kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, metabolik sendrom ve daha bir çok hastalığın vücutlarından uzaklaşmasını sağladık. En önemlisi bu insanları topluma yeniden kazandırdık. Kendilerine güvenmelerini sağladık.

Devlet bütçesini ilaç yükünden kurtardık. Ancak bugün biz kendi huzurumuzu ve inancımızı yitirdik. Hastanelerini daha çok geliştirmek ve hastalarına şifa dağıtacak sistem yaratmakla sorumlu olan sağlık bakanlığı malesef hastanedeki güzel işlerden ve bu işleri yapanlardan rahatsız oldu. Eksik aletlerimizi alıp, bizleri teşvik edeceğine, insanlarla uğraşmayı ve işleri bozmayı tercih etti. Normalde bu ameliyatların yapıldığı hastanelerde Yoğun Bakım olmazsa olmazlardandır. Maalesef Mağusa Hastanesi’nin yoğun bakımı yok.

Laparoskopi cihazı olmazsa olmazlardandır. Cihazımızın eskidiğini söylememize rağmen , 3 yıldır cihaz alınmamaktadır. Eksiklerin alınmaması bir yana, başarılı insanlar hedef tahtası yapılıp, iş yapmalarına engel olunmaya çalışılmaktadır. Bunu da yapan malesef sağlıktan sorumlu bakanlıktır. Bunlar bilmelidir ki, küçük insanlar insanlarla, orta insanlar olaylarla, büyük insanlar sistemlerle uğraşır. Eğer büyük olmak istiyorlarsa sistemle uğraşmaları gerekir. Üzülerek söylemek isterim ki , genel cerrahide bir marka olan ve pek çok yeniliğe imza atmış hastanemizde yoğun bakım açılmadıkça ve eksikler tamamlanmadıkça bu tür özellikli ameliyatları yapmamız mümkün olmayacaktır.”