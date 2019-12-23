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Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
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Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları

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Bitki çayları doğal olduklarından rahatlatıcı bir etkiye sahipler. Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyorlar ve mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar.

Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları

Burada dikkat edilmesi gereken noktaların başında ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü bir şekilde tüketilmesi geliyor. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak bizi söz konusu hastalıklardan koruyor. Bu korunmanın belki de en keyifli yolu ise sıcacık bitki çaylarından tüketmek oluyor.

İşte soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak 8 bitki çayını açıkladı.

Zencefil: Esasen faydaları saymakla bitmeyecek zencefil, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarını gidermek için de birebirdir. Kış hastalıklarına kalkan olan zencefil çayı aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan bileşenlere sahiptir. Ancak oldukça sert bir tadı olduğundan demlerken bunu göz önünde bulundurmakta yarar vardır.

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Kuşburnu: Özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden olan C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini ise beyaz kan hücrelerini uyarır, ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir. Ancak kısa süreli demleyip ardından hızlıca tüketilmelidir.

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Adaçayı: Kökeni ve tüketimi çok eskilere dayanan adaçayı özleri bağışıklık sistemini güçlendirici polifenoller içerir. Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu da önlemeye yardım eder. Ayrıca içeriğinde bulunan bol miktarda antioksidan bileşiklerin alzheimera karşı da koruyucu etki gösterdiği bilinmektedir.

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Ekinezya: Yapılan araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğunu, aynı zamanda grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra migren ve anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesine karşı da koruyucu etkisi vardır.

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Tarçın: Ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan tarçın, genellikle baharat olarak bilinmekle beraber çay olarak da tüketilir. Soğuk algınlıklarının artış gösterdiği kış aylarında yüksek C vitamini kaynağı olan limon ile birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır ve boğaz ağrılarına karşı son derece etkilidir.

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Rezene: Kokusu biraz tatsız gibi olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır ve vücuttaki bakterilere karşı savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirerek vücudun hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlar.

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Ihlamur: Kırsal kesimlerde, hatta şehirlerde bile en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı özellikle kışın öksürük probleminin tedavisinde kullanılmaktadır. Balla karıştırılması etkisini artırır, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahribatın giderilmesini sağlar. Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini de artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını da hızlandırır.

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Papatya: Papatya içerdiği bileşenler ile oldukça etkili bir antibakteriyeldir. Kışın sıkça karşımıza çıkan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetleri azaltmada yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de faydalı olduğu bilinmektedir.

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