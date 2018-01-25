Kış aylarına yakışır çay tarifleri

Su içiminin azaldığı kış aylarında tüm desteği çaylardan sağlıyoruz. Sağlık için oldukça olumlu etkileri olan bitki çayları bu dönemde siyah çay yerine daha fazla tercih etmelisiniz. Çünkü yeşil, beyaz, bitkisel veya oolong olmak üzere çok fazla sayıda çay türü vardır ve bu çay tiplerinin ortak özellikleri antioksidanlardan zengin olmalarıdır. Hem sağlığın korunması hem de soğuk kış günlerinde korunmak için çeşitli kış çaylarını bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde irdeliyoruz.

Ballı tarçınlı rezene

Özellikle yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığa çok iyi gelen bu karışım öksürük giderici ve ödem atıcıdır.

Zencefilli limonlu yeşil çay

Bu üç güçlü besin sizi güne enerjik başlatacak. Özellikle taze zencefil hem enerjik hissetmenizi, bağırsak hareketlerinizi ve solunumu açıcı etki göstermektedir. Yeşil çay ise mutlaka beslenmede alışkanlık haline getirmeniz gereken bir çay. Çünkü yüksek miktarda polifenol içeriyor ve bağışıklık sistemimiz için adeta kalkan görevini üstleniyor. Özellikle kahvaltı öncelerinde ve yatmadan içmelisiniz.

Ihlamur ve karanfil

Özellikle ıhlamurun sakinleştirici, baş ağrılarını giderici ve hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. En güzel faydalarından biri de içerdiği kumarik asit sayesinde vücudun detoks mekanizmasını çalıştırır. Karanfil ise öksürük ve boğaz yanmalarına iyi gelir. Ayrıca bu iki bitki karışımı tansiyon dengeleyicidir.

Limonlu kuşburnu çayı

Kendinizi güçsüz ve hasta olacak gibi hissediyorsanız C vitamini içeriği yüksek limonlu kuşburnu çayı tam size göre. Kuşburnu gripten koruyor, limon ise vücudun iç temizliğini sağlıyor. Günde iki fincan içmeniz önerilir.

Lazmarin tarçın ve mate çayı

Mate çayının tek başına tüketilmesi bile sağlık için oldukça faydalıdır çünkü içeriğindeki kolorojenik asit nedeniyle çok güçlü bir antioksidandır ve vücudu hücre hasarlarından koruyup toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Ayrıca kan şekerini dengeleyip iştah baskılayıcı özelliği vardır. Yine lazmarin (biberiye) antioksidandan zengindir. Bu karışıma katacağınız bir çubuk tarçın hem hazımsızlığa hem de kan şekeri dengelenmesine iyi geleceğini unutmayınız. Tatlı krizlerine giriyor ve aşırı açlık çektiğiniz dönemlerdeyseniz bu çay karışımı tam size göre.