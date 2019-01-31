Kilo vermeye çalışırken yapılan en büyük hatalar

Hemen hemen hepimiz çok zaman kaybetmeden forma girip incecik olmak isteriz ve bu uğurda sağlığımızı hiç düşünmeden hareket ettiğimiz zamanlarımız da olur. Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde bu hatalara yer veriyoruz.

Kısa sürede çok fazla kilo kaybetmek

Diyet yapma düşüncesine giren bir kişi çok hızlı şekilde kilo vermek ister, ama bu yapılan en büyük yanlıştır. Çünkü bir günde şişmanlamadığımız gibi, bir gün ya da bir ay içinde de çok zayıf bir görüntüye kavuşamayız. Bunu size sadece sizin sağlığınızı bozacak yanlış diyetler yaptırabilir. O nedenle diyet planınızı uygularken karbonhidrat, protein, ve yağın dengeli olabileceği size sağlıklı ve doğru şekilde kilo kaybettiren diyet programlarını uygulamalı ve değişim için 2-3 ay sabırlı bir şekilde diyetinizi uygulamanız gerektiğini unutmayınız.

Aşırı egzersiz yapıp düşük kalorili diyetler uygulamak

Bu yöntemin vücudunuza uzun dönemde zarar vereceğini bilmelisiniz. Yapılan bu hata; özellikle de metabolizma hızınızın yavaşlamasına neden olacaktır ki bu kilo kaybetme yolunda istenilen en son şeydir. Eğer vücudunuza yeterli enerjiyi gıdalarla sağlayamazsanız ve bunun üzerine aşırı egzersiz yaparsanız vücudunuz enerji yakıtını yeterli bulmaz ve enerji yakıtını yağlardan parçalayarak değil kas kütlenizi parçalayarak sağlamaya çalışır ve bu devam ettikçe metabolizma hızınız yavaşlamaya, aşırı yorulmanıza, sağlıksız görünmenize ve sıkça tatlı krizleri yaşamanıza yol açar.

Düşük proteinli diyetlerin uygulanması

Sebze ve meyvelerin yoğunlukta olduğu fakat proteinin grubunun yoksun olduğu diyet tarzlarında kısa dönemli süreçlerde vücudu temizlemede önemli rol üstlensede uzun dönemli kilo verme süreçlerinde kan şekeri dengesi, tiroit hormonlarının düzenli çalışması ve , kas kütlesinin korunması için proteinlerinin önemli rol oynadığını unutmayın.

Tüm karbonhidrat gruplarının kesilmesi

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, tatlandırıcılar, agave şurubu, rafine şeker, bal, meyve suyu gibi gıdaların diyette sınırlandırılması kilo kaybında etkilidir. Fakat meyve ekmek ve türevlerinin diyette tamamen kesilmesi doğru değildir. Ancak karbonhidratı tamamen kesmek vücuttaki doğal glikojen sentezini engelleyerek metabolizma hızının çalışmasında önemli rol oynayan tiroit hormonlarının dengesini dolaylı olaraktan olumsuz etkiler ve uzun dönemde vücutta zarara sebebiyet verir.

Sevmeyeceğiniz bir diyeti uygulamak

Kişinin sosyal yaşamına, ekonomik düzeyine, psikolojisine kısaca kişinin yaşam tarzına uygun diyet uygulması gerekmektedir. Aksi halde kişi gerek fizyolojisine gerekse pskolojisine zarar verir. Ülkemizde de son yıllarda hızlı kilo vermek için birçok sağlıksız diyetler uygulanmaktadır ve kişilerde aşırı mutsuzluk söz konusudur. Doğru bir diyet kişinin yaşam enerjisini yükselteceğini unutmayınız.

Tamamen yağsız diyetin uygulanması

Tamamen yağsız bir diyet örüntüsünde unutmamalısınız ki daha fazla şeker, karbonhidrat, protein ve buna bağlı olarak daha fazla kolesterol içeren gıda tüketmiş olursunuz. Ayrıca daha fazla besin tüketirsiniz çünkü yağlar tokluk sağlamada önemli rol oynar.

Önemli olan sıfır yağlı bir diyet tüketmek değil, sağlıklı pişirme yöntemleri ve sağlıklı yağların tercih edilmesidir. Ayrıca sıfır yağlı bir diyet sonucunda yağda erikyen A,D,E ve K vitaminlerinin emilimlerinin de etkileneceğini unutmayınız.

Aşırı su tüketmek

Su metabolizma hızını artıran en önemli etken olsa da diyete başlayan bir bireyin yaptığı en büyük hata ihtiyacından çok daha fazla su tüketmesidir. Örneğin 10-20 dakika içinde 1 litre su içmenin size faydasından çok zararı olduğunu unutmamalısınız. Günlük içmeniz gereken su miktarınızı ideal kilo* 35 ml hesaplayabilirsiniz. İçeceğiniz su miktarını saat aralıklarına bölüp (4-5 saatte 1 litre) doğru şekilde su içmeye ve sağlığa etkilerinden faydalanın.