Kilo kontrolü için hangi meyveleri yemeliyim

Meyve iyidir. Lif ve birçok besin içerir. Aynı zamanda doğal şekere sahiptir. Bu yüzden zayıflamak ya da kilomuzu kontrol etmek istediğimiz zamanlarda fazla abartmamak bizim için iyi olur.

Ancak meyveden kaçının demiyoruz. Kararında yiyin diyoruz. Çünkü meyveler doğanın bize sunduğu vitamin, mineral dolu besinleri almamız için bulunmaz bir nimet. Tabii, her şeyde olduğu gibi meyvenin de doğalını, organiğini yemek lazım elden geldikçe. Hormonlu, doğal yetişmemiş meyvenin yarardan çok zararı olabiliyor sonuçta. Organik demek, fiyatın da markette, manavda ikiye, üçe hatta dörde katlanması demek maalesef.

Neyse biz konumuza dönelim. İşte size şeker oranı düşük ve yüksek 13 meyve. Kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız bu listeden az şekerli olanları tercih etmenizi ya da porsiyonlarınızı ayarlamanızı öneriyoruz. Afiyet olsun…

1. Mango

Bu tropikal meyvenin bir tanesinde 45 gram şeker var. Tadı ondan herhalde bal gibi olsa gerek. Ancak zayıflamak ya da kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız bu meyveden uzak durun. Ya da birkaç dilim yedikten sonra kalanını buzdolabında saklayarak, başka bir zaman keyfini çıkarın.

2. Üzüm

Bir avuç üzümde yaklaşık 23 gram şeker var. Yazları yemesi o kadar keyifli ki insan bir oturuşta birkaç salkımı götürüveriyor. Ancak şeker oranı yüksek olduğundan zayıflamak isteyenler bu meyveyi abartmamalı. Daha az yemek için bir kısmını yedikten sonra kalanını buzdolabında dondurabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde sizi serinletmek dolabınızda bozulmadan sizi bekliyor olurlar.

3. Kiraz

Yemesi çok güzel, tatlı mı tatlı bir yaz meyvesi. İnsanın yedikçe yeyesi gelir. Ancak bir avucunda 18 gram şeker var. Kilo kontrolü için bu meyveyi de abartmamalısınız. Ufak bir kap yeterli.

4. Armut

Bir orta boy armutta 17 gram şeker var. Daha az şeker almak için birkaç dilim kesip yiyin. Yoğurtla karıştırabilirsiniz.

5. Karpuz

Bir orta boy kesilmiş karpuz diliminde 17 gram şeker bulunur. Bununla birlikte vücudunuz için gerekli birçok elektrolit denilen minerali barındırır. Bu yüzden yazın güneşe çıktıktan sonra yerseniz, vücudunuzu şarj eder. Ama şekeri yüksek olduğundan zayıflamak ya da zayıf kalmak için bir iki dilimi aşmamak gerek.

6. İncir

İki orta boy incirde 16 gram şeker var. Bu yüzden birkaç dilim kesip keçi peynirle yerseniz, proteinle dolu sağlıklı bir öğün yapmış olursunuz. Bu meyveden bir sos yaparak, yağsız ve derisiz sağlıklı tavuk yemeğinizi lezzetlendirebilirsiniz.

7. Muz

Lif oranı yüksek, ancak bir orta muzda 14 gram şeker bulunuyor. Eğer size çok geldiyse, yarısını yiyebilirsiniz. Ya da sabahları yaptığınız ufak fıstık ezmeli sandviçinizin arasına lezzet katmak için bir iki dilim muz ekleyebilirsiniz.

8. Avokado

Tatlı bir tadı olmasa da avokado bir meyve. Bir tanesinde sadece yarım gram şeker var. Bir salataya ekleyebilir, bir tost ekmeğinin üzerine sürebilir ya da guacamole sosu yapmak için kullanabilirsiniz. Ancak şekeri düşük olsa da kalorisi yüksektir. Bu yüzden her gün yemek iyi bir fikir olmayabilir.

9. Guava

Her bir tanesinde 5 gram şeker, 3 gram lif var. Bu lif oranı bir porsiyon siyah pirinçle yapılmış pilavdan ya da bir dilim tam tahıllı ekmekten fazla. Eğer guavayı yemek yerine bir smoothie yapıp içerseniz daha fazla lif alabilirsiniz.

10. Ahududu

Bir avucunda 8 gram lif, 5 gram şeker var. Lif oranı yüksek gıdalar sindirim sistemi için iyidir ve az kalori barındırırlar. Taze çırpılmış kremaya eklenmek için harika bir meyvedir. Yoğurt ile karıştırarak da yiyebilirsiniz.

11. Kavun

Karpuza oranla çok daha az şeker içerir. Bir orta boy dilimi yiyerek sadece 5 gram şeker, 23 gram kalori almış olursunuz. Keçi peyniriyle harika gider.

12. Papaya

Küçük boylu bir papayada yaklaşık 6 gram şeker var. Küçük bir tane bile diğer meyvelere göre büyük olduğundan bir seferde yarısını bitirebilirsiniz. Üzerine misket limonu sıkabilir ve deniz tuzu ekleyebilirsiniz. Yoğurt ile karıştırınca oldukça lezzetli olur.

13. Çilek

Bir bardak çilekte 7 gram şeker bulunuyor. Bu şirin ve lezzetli meyveyi salatalara ekleyerek nefis bir öğlen yemeği yiyebilirsiniz. Mutluluk demek çilek demek ne de olsa.