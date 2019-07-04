Keselim şu şekeri

Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde şekerin zararlarından ve nasıl uzak durabileceğinizden bahsedeceğim.

Uyuşturucu etkisi olan bir maddeden 8 kat daha fazla alışkanlık yapma özelliğine sahip şekeri hala daha tüketiyor musunuz? Kesme zamanınız geldi hatta geciktiniz bile!

En büyük şişmanlık sebebi

Hücrelerimizin her alanına girme özelliğine sahip olan şeker, psikolojik değil aslında biyolojiktir. Şeker kontrolsüz bir yeme isteğine yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda yüksek miktarda şeker içeren bir besini yediğinizde veya içeceği tükettiğinizde hem kan şekeriniz yükselip, vücudunuzdaki insülin ihtiyacınız artmakta hem de beyinde büyük değişikliklere neden olmaktadır. Bu mekanizma ise sizi sürekli şekerli gıda tüketmeye itmektedir.

Şekerden nasıl uzak dururum diyorsanız;

Tamamen doğal gıdalarla beslenin ve şekeri kararlı bir şekilde tamamen hayatınızdan çıkarın. Azaltma bir işe yaramayacağı gibi bağımlılığı sürdürtürcü bir davranıştır.

Ara öğünler yapın. Uzun süreli aç kalmak kan şekeri düzeyimizi olumsuz etkiler. Sağlıklı atıştırmalarla ara öğünler yapın. Ara öğünlerinizde badem fındık ceviz gibi sağlıklı yağ asitleriyle birlikte süt ve süt ürünü gıdalara yer verin. Böylelikle şekerli gıdalara veya çikolataya karşı galip gelebilirsiniz.

Tatlandırıcıları şeker yerine tercih etmeyin

Bu değiş tokuşta sizin şekere olan bağımlılığınızı değiştirmiyor. Çünkü burada amaç tatlı tüketimini, tatlı tat alımını azaltmak hatta tamamen kesmektir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre tatlandırıcı kullanan pek çok kişinin geri şeker tüketimine döndüğünü göstermiştir. Yapılan birçok araştırmalarda tatlandırıcıların masum olmadığını gösteriyor. Bağırsaklarda karbonhidratı daha hızlı emdiği için kilo almaya yol açabileceği gibi, unutkanlık, huzursuzluk, migren, kulak çınlaması gibi yan etkilerinin de olduğu belirtiliyor.

Kaliteli uyku, sizi şekerden uzak tutar

Uykusuz olduğunuzda beyindeki ödüllendirme mekanizması daha iyi çalışır ve tatlı tüketiminiz artar (çünkü beyin sizi mutlu etmek ister) Uyku saatlerinize dikkat edin. Geç vakitlerde uyumayın ve en az 6 saat kaliteli uyuyun.

Egzersize ağırlık verin

Egzersiz serotonin seviyelerini vücutta yükselterek stres hormonlarını baskılar böylelikle şekere olan eğilim azalır.

Süt ve süt ürünleri tüketin

Sütte bulunan B grubu vitaminleri ve peynir altı suyu yine serotonin hormon düzeylerini yükselterek kan şekerini dengeler ve şekere olan eğilim azalır.