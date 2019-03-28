Kefir ve sağlık

Çok güçlü bir probiyotik kaynağı olan kefir, laktik asit bakterileri ve maya içeren fermente bir besindir. Kefir tanelerini süte ekleyerek bu sağlıklı içecek elde ediliyor. Peki sağlığa faydaları neler ? Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde…

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor; Kefir tanelerinin sütle fermente olması sonucunda hastalık etmeni olan zararlı bakterilerin üremesi engelleniyor. Mide-bağırsak sistemi üzerinde bağışıklık sistemini bozan maddelerin üretimini baskılıyor.

Kolesterol Seviyesini Düzenliyor; Düzenli olarak tüketilen kefir, damarlarda elastikiyeti bozarak sertleşmeye neden olan kötü kolesterol seviyelerini değiştirerek kolesterol düşürmede olumlu etki sağlıyor.

Kan şekerini düzenliyor; kefirde bulunan kefiran bileşimi iskelet kaslarında glikozun hücre içine girmesini sağlayarak damar içindeki kan şekerinin kaslarda enerji olarak kullanılmasını artırır. Kefiran bileşimi sayesinde mide asidi tarafından parçalanmadan ince bağırsaklara geçer ve kan şekeri düzenlenmesinde rol oynar. Bu nedenle diyabetik hastalarda tüketilmesi önerilmektedir.

Laktoz intoleransına iyi gelir; laktoz süt ürünlerinde bulunan bir karbonhidrat türüdür. Kefir kendi yapısında doğal olarak beta galaktosidaz enzimi içerir. Bu enzim sayesinde sütte bulunan laktoz doğal olarak parçalanır ve süte bağlı gelişen gaz, şişkinlik ishal gibi problemleri azaltır.

Kanserde kefir etkisi; yapılan birçok araştırmada kefirde bulunan sülfür içeren aminoasitler ve kefiran bileşimi nedeniyle potansiyel olarak tümör aktivitesini önleyici etkisi olduğu bildirilmiştir.

Evde kefir nasıl yapılır?

Kefir tanelerini 1 litre oda ısısındaki süt içinde 2 yemek kaşığı dolusu kefir tanelerini ekleyin ve 24 saat bekletin, plastik bir süzgeç yardımıyla taneleri süzün, ev yapımı kefiriniz hazır.

Kefir nasıl saklanmalı?

Kefir tanelerini içme suyu ile yıkadıktan sonra dikey cam bir kaba ağzı iyice kapalı şekilde koyup buzdolabında kefir taneleri çoğalana kadar bekletin.

Çoğu kişi sağlıklı olduğunu bilse dahi kefir kokusu nedeniyle ağır gelmektedir. Kefire yaban mersini, çilek, kiraz, salatalık, taze nane gibi besinleri ayrı şekilde ekleyerek tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde, ana yemek yanlarında, gece aşırı açlık durumunda alternatif ve en sağlıklı seçenekler arasında.