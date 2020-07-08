Kasıkta dolgunluk hissi ve ağrıya sebep olan faktörler nelerdir?

Vücudumuzun belli başlı bölgelerinde kimi zaman ağrılar hisseder bunun için araştırmalar yapıp çözüm yolları ararız.

Özellikle kadınların en çok çektiği ağrılardan bir tanesi de kasık ağrısıdır. Adet dönemlerinden önce, adet döneminde ve sonrasında da kasık ağrısı görülebilir. Ancak bu ağrıların tek sebebi regl dönemi değildir. Herhangi bir sebep olabileceği gibi dikkate alınması gereken bir durum da söz konusu olabilmektedir. Özellikle kadınlar bu ağrıyı çektiklerinde çeşitli nedenler arar, arama motorlarında “Adetten sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?”, “Adetten sonra adet olacakmış gibi ağrı” şeklinde araştırmalar yapmaktadırlar. Bu bağlamda yoğun ilgi gören konular arasında yer alan kasık ağrısı neden olur?

Adet dönemleri kimi kadında ağrılı geçerken kimisinde normal seyrinde devam etmektedir. Herkesin hemen hemen belli başlı bölgelerinde ağrı oluşmaktadır. Bu bölgelerden bir tanesi de kasık ağrısıdır. Özellikle kasıkta dolgunluk hissi ve ağrı, sol ve sağ kasıkta ağrı gibi etmenler oluşmaktadır. Sadece regl döneminde değil aynı zamanda adetten önce ve sonra da bu ağrılar görülebilmektedir. Hatta adetten sonra adet olacakmış gibi ağrı şikayetlerinde bulunanlar bile olmaktadır. Böyle durumlarda kendilerine çare arayan kadınlar konuya yönelik araştırmalarına devam ediyorlar. Bu bağlamda merak edilen konulardan biri olan kasık ağrısı neden olur, nasıl geçer?

KASIKTA DOLGUNLUK HİSSİ VE AĞRI

Kasıktaki ağrıların pek çok sebebi olabilmektedir. Bunların başında adet ağrısı, kistler, miyomlar, rahim enfeksiyonları gibi konular gelmektedir. Bunlar kasıkta dolgunluk hissi ve ağrıya sebep olmaktadır. Aynı zamanda bu ağrının tedavisi de altta yatan sebebe göre değişmektedir. Özellikle kadınlarda; adet dönemi, düşük yapmak, dış gebelik gibi durumlar da kasık ağrısını tetiklemektedir.

KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kasık ağrısının pek çok sebebi olmaktadır. Özellikle enfeksiyon sebebi ile lenf bezlerinde şişmeler ağrıyı arttırır. Kadın ve erkek üreme organlarının etkilendiği bu bölgeler hassastır ve mutlaka doktor kontrolünde olunması gerekmektedir. Özellikle kadınlarda adet döngüsü boyunca vücutta oluşan olaylar da kasık ağrısına neden olmaktadır. İşte kasık ağrısı nedenlerinden bazıları;

Yumurtalık kistlerinin patlaması

Spiral kullanımı

Aktif mesane

Kasıkta fıtık

Apandisit

Kabızlık

Dış gebelik

Düşük yapmak

Bel fıtığı

Rahimdeki kistler

Stres

Depresyon

Psikolojik rahatsızlıklar

Doğum ve sezaryen ameliyatları

ADETTEN ÖNCE KASIK AĞRISI

Kadınların adet döneminde pek çok ağrı yaşadığı bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi de kasık ağrısıdır. Bu durum; adetten önce görüldüğü gibi adet dönemi içerisinde ya da sonrasında da görülmektedir. Regl döneminin uzun ve şiddetli geçmesi ya da bu şekilde bu dönemi geçirenlerde adetten önce kasık ağrısı belirtileri gözlenir. Doktorun önerdiği ilaçlar doğrultusunda bu durum tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda bitkisel çaylar da kişiyi rahatlatacaktır.

SOL VE SAĞ KASIKTA AĞRI

Kasık ağrısının pek çok sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi de adet döneminden ötürü kaynaklanan ağrılardır. Ancak genel olarak özetlemek gerekirse; sol kasık ağrıları sağ tarafa oranla daha şiddetli hissedilebilmektedir. Bu aynı zamanda başka bir hastalığın da habercisi olabilmektedir. Bu yüzden tehlikeli bir durum olarak kabul edilir. İşte sol ve sağ kasıkta ağrının sebepleri;

Vücudun aşırı zorlanması: Kişiler uzun süre ayakta kaldığında bel ve sırt ağrıları oluşur. Bunların yanı sıra bu bölgelerde kasık ağrısı da görülmektedir. Aynı zamanda vücudu olması gerekenden daha fazla zorlamak sol ve sağ kasıkta ağrıya sebep olur.

İdrar yolları enfeksiyonu: Özellikle kadınlarda sol kasık ağrısı idrar yolları enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir. Bu durum önce sol kasıkta sonra ise sağ kasıkta ağrıya sebep olmaktadır.

ADETTEN SONRA ADET OLACAKMIŞ GİBİ AĞRI

Adet öncesi, dönemi ve sonrasında çeşitli ağrılar meydana gelir. Adet bittikten sonra kimi kadında ağrısı halen devam eder. Adetten sonra adet olacakmış gibi ağrı yaşayan kadınlarda durum tamamen kişiye özel sebeplerden ötürü kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda başka bir hastalığın da habercisi olabileceğinden doktora muayene olunmalı, doğru teşhisten sonra tedaviye başlanılmalıdır.

ADETTEN SONRA KASIK AĞRISI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Adetten sonra kasık ağrısı hamilelik belirtisi olabileceği gibi olmayadabilir. Bu durum tamamen kişiye özeldir ve en doğru teşhisi doktor koyar. Eğer bu durum uzun sürerse mutlaka doktora muayene olunmalıdır.