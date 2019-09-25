Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi

Karnınızın şiş olduğunu çoğu zaman sağlığınızın size sinyal verdiğini düşünmezsiniz. Ancak bazı durumlarda karın şişkinliği, vücudunuzun size verdiği bir sinyal olabilir.

İnsanların hemen hemen hepsi karın şişkinliği problemine sahip. Bu şişkinliğin sebebi çoğu zaman; hazımsızlık, regl dönemi şişkinliği, kabızlık ya da gıda alerjileri olabilir ancak bunlar dışında karnınızın şişmesine sebep olan daha ciddi problemler de var. Eğer karın şişkinliği uzun süre devam eden bir durum haline gelirse mutlaka doktora görünmelisiniz. İşte karın şişkinliğinin sinyalini verdiği ciddi sağlık problemleri!

1. İdrar yolu enfeksiyonu



İdrar yollarınızda enfeksiyon varsa sık sık tuvaleti kullanırsınız ve hatta tuvaleti yeni kullanmış olsanız bile tekrar kullanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İnsanların karnında baskı, şişkinlik ve ağrıya sebep olabilir. Ayrıca ateş, kusma ve mide bulantısı da yapabilir. Bu yüzden bu belirtileri gördüğünüzde doktora gitmelisiniz. İdrar yolları enfeksiyonu dışında böbrek enfeksiyonu da karın şişkinliği yapar.

2. Karaciğer hastalıkları

Fazla alkol kullanımından doğan siroz, en sık görülen karaciğer hastalığı hepatit (sarılık), kist ve tümörlerin yol açtığı kanser karaciğeri olumsuz etkileyen problemlerden. Bu hastalıklar sıvı birikmesine bunun sonucunda da karın şişkinliğine sebep olabilir. Eğer şişkinlik karaciğer hastalıkları kaynaklıysa yorgunluk, vücutta sarılık ve farklı yerlerde meydana gelen morarmalar görülür. Bu durumda derhal bir doktora başvurmalısınız.

3. İltihabi bağırsak hastalığı

Bu hastalığın crohn hastalığı ve ülseratif kolit olarak bilinen iki türü var. Bağırsak hastalıkları ishal, karın ağrısı ve şişkinliğe sebep olur. Yapılan araştırmalara göre crohn hastalığına sahip insanların laktoz intoleransı olduğu ve bunun da karında şişkinlik yaptığı saptandı.

4. Bağırsak divertikülozisi



Kalın bağırsağın mukoza adındaki iç yüzeyinin dışarı doğru kıvrılıp fıtıklaşmasına ve kese şekline gelmesine bağırsak divertikülozisi denir. Semptomları arasında karnın alt kısmının ağrıması en başta yer alır. Diğer belirtileri arasında bulantı, ishal ve karın şişkinliği sayılabilir.

5. Kanser

Karın çevresinde pankreas, mide, bağırsak, rahim ve yumurtalık gibi organlar bulunur. Tümör bu bölgedeki organlardan birindeyse ve yayılmaya başlarsa şişkinliğe yol açabilir. Bu nedenle karnınızda sürekli bir şişkinlik olduğunu fark ederseniz doktora görünmeyi ihmal etmeyin.

6. Ruh sağlığı

Bir kişi stres içindeyken vücudun strese karşı ürettiği hormon olan “kortizol” devreye girer. Vücut stes halinde kortizol hormonunu üretmeye odaklandığı için sindirim hormonları yeteri kadar üretilmez. Bu sebeple de karın şişkinliği görülebilir. Sağlıklı bir yaşam için stresten uzak durmalısınız.