Kanseri önleyici tedbirler, tedaviden daha ucuz

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kanseri önleyici tedbirlerin kanseri tedavi etmekten çok daha ucuza mal olduğuna dikkat çekerek, hükümetlerin erken tanı ve koruma çalışmalarına yatırım yapmasını istedi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanseri önleyici tedbirlerin kanseri tedavi etmekten çok daha ucuza mal olduğunu belirterek, hükümetlerin erken tanı ve koruma çalışmalarına yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla dün sabah dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, ülke dışından doktor getirmenin, ülke içindeki doktor ve ilaç masrafları düşünüldüğü zaman bir hastayı tedavi etmenin en son adım olarak düşünülmesi gerektiğini, esas olanın kanserden korunmak olduğunu söyledi.

Kocaismail, hastaların bir doktora gidip hastalığının tespit edilememesi durumunda hemen bir onkoloğa yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, hastalığın taranması, saptanması ve erken teşhisin önemine işaret etti.

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın öngördüğü tüzüklerin hazırlanmasını, yasanın ivedilikle uygulanmasını ve Kanser Danışma Kurulu’nun daha sık toplanarak, tanı ve koruma çalışmalarına önem vermesi gerektiğinin altını çizen Kocaismail, hastalıkla mücadelede ilk adımın hastalığın önlenmesi olması gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, “Yıllardır KKTC’de, KHYD, bir devlet politikası için mücadele vermiş, bugün yasası da geçirilen Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası ve ne yazık ki beklenildiği gibi etkin olmadı. Kanser Danışma Kurulu’nun da sık sık toplanıp belirlenen konularda süratle ilerleme kaydettiğini göremiyorum. Bu bütçeye dayalı bir engel olabilir ancak yapılan tedavilere harcanan para hesaplanırsa, koruma amaçlı yapılabileceklerin çok üzerinde maliyetler söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Bazı hastaların ilaç masraflarının 5 bin TL’yi bulduğunu belirten Kocaismail, bunun kimi zaman üçte birini, kimi zaman yarısını, eğer çok yoksul aile ise tümünü dernek olarak karşıladıklarını hatırlattı.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser uzmanlarının tüm dünyaya “harekete geçin” çağrısı yaptığını belirten Kocaismail, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin (UICC) öncülüğünde bireylerin, sağlık çalışanlarının ve hükümetlerin farkındalığın artırılmasının, tarama, saptama ve teşhis için harekete geçilmesinin teşvik edildiğini kaydetti.

Hayat kurtarmada en etkili yolun erken kanser saptama, tarama ve teşhis olduğunu vurgulayan Kocaismail, “2018 yılında dünya çapında 18 milyon yeni kanser vakası görüldü, bunlardan 5 milyona yakın meme, rahim boynu, kolorektal, ve ağız kanseri daha erken teşhis edilip daha etkin bir şekilde tedavi edilebilirdi ve hastanın yaşama şansı ve yaşam kalitesi artırılabilirdi” diye konuştu.

Derneğin hazırladığı kanserle ilgili afişlerin Lefkoşa terminal bölgesinde YDÜ girişinde ve Dereboyu’ndaki reklâm panolarında yer alacağını ifade eden Kocaismail, bunlar arasında “Varım ve Var Olacağım” kişisel çaba çağrısı ile “Ben Bir Öğrenciyim ve Başkalarını Bilgilendireceğim” mesajlarının bulunacağını belirtti. Kocaismail, çocukların ailelerin kanserden korunmasında büyük öneme ve role sahip olduğunu kaydetti.

Erken teşhisle Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde dahi yüzde 78 başarıyla kanserin tedavi edilebildiğini bunun dünya genelinde yüzde 98 olduğunun altını çizen Kocaismail, erken teşhisin hayat kurtaracağını, hükümetlerin buna yatırım yapmaları halinde dernek olarak kendilerinin de iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Raziye Kocaismail, “Band Against Cancer” (Kansere Karşı Bileklik) kampanyasının hafta içinde başlatılacağını ve tüm merkezlerde 5 TL’den satılıp, kanserli hastalara ilaç desteği sağlanacağını da açıkladı.

Kocaismail, evdeki eski giyecek ve ayakkabıların da hastalara şifa olabileceğini belirterek, derneğin tüm bölgelerdeki demir bankalarına bu kıyafetlerin konulup, derneğe katkı yapılabileceğini de hatırlattı.

DÜNYA KANSER GÜNÜ 2019 HAKKINDA

Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat’ta yer alan gün kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedefleyip, ayrıca hükümetleri ve kişileri kansere karşı harekete geçmeye davet ediyor.

2019, yeni üç yıllık “I Am and I Will” (Varım ve Var Olacağım) kampanyasının ilk yılı. Yeni tema kişisel çaba çağrısında bulunarak şimdi harekete geçilmesi halinde kanserin giderek artan etkisinin azaltılabileceğini vurguluyor