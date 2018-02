Kansere karşı farkındalıkta önemli uygulama

Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilen ve meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan profesyonel takip sistemi self check uygulaması tanıtıldı. Konsey Başkanı Savaşan, kadınların her ay yapacakları muayenelerini kayıt altında tutabileceklerini ve değişiklikleri de erken fark edebileceklerini vurguladı

Meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan profesyonel takip sistemi Self Check dün gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kanserin Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açtığını ifade eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının bu konuya verilen önemi artırdığını ifade etti.

AMACIMIZ FARKINDALIK VE BİLİNÇ DÜZEYİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK

“Dünya Kanser Günü”nün her yıl 4 Şubatta kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlandığını söyleyen Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilen self check uygulamasının bu amaca hizmet ettiğini vurguladı.

SELF-CHECK MUAYENE ZAMANLARINI KULLANICIYA HATIRLATIYOR

Mobil uygulama sayesinde kadınların her ay yapacakları muayenelerini kayıt altında tutabileceklerini ve değişiklikleri de erken fark edebileceklerini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, profesyonel bir takip sistemi sunan uygulamanın aynı zamanda, en optimal muayene zamanlarını da kullanıcıya hatırlatacağını söyledi.

KOCAİSMAİL: YILDA 250-300 KİŞİ MEME KANSERİNE YAKALANIYOR.

Kuzey Kıbrıs’da yılda 700 yeni kanser vakasının olduğunu söyleyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de konuşmasında, bu vakaların 3’te 1’inin meme kanseri olduğuna vurgu yaptı. Yılda ortalama 250-300 kişinin meme kanseri teşhisi aldığının altını çizen Kocaismail, “biz bu sayıyı azaltmak için çareler arıyoruz. Dernek olarak bilinçlendirme seminerleri düzenliyoruz, anneleri çok seviyoruz kampanyalarıyla anneleri kontrollere teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi.

SELF-CHACK, SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ’NDEN KHYD’YE HEDİYE

Sağlık Turizmi Konseyi’nin kanserde erken teşhis bilincinin gelişmesi için pek çok etkinlikte kendilerine destek verdiğini ifade eden Kocaismail “Sağlık Turizmi Konseyi’nin Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışladığı self-check uygulamasıyla bu günden itibaren ülkemizdeki bütün kadınlar uygulamayı akıllı telefonlarına veya tabletlerine ücretsiz indirerek evlerinde doğru yöntemlerle meme kontrollerini yapabilecekler” diye konuştu.

SELF-CHECK SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP...

Self-check uygulamasının sağlıklı bireyler için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Raziye Kocaismail “amacımız erken teşhis konusunda farkındalık yaratmak ve insanımızı erken teşhise yönlendirmektir. Hem insanımızı korumak, hem de derneğin şu andaki en can alıcı noktasında örnek olmasına vesile yaratan bu uygulamayı bizlere bağışlayan Kıbrıs Sağlı Turzmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile yönetim kuruluna, sağlıklı her bir birey adına, hastalarımız adına teşekkür ediyorum. Ayni zamanda her zaman yanımızda bulunan ve bu uygulamanın en geniş kitleye duyrulması için gerek telefon kullanıcılarına mesaj atılmasında, gerekse de konseyle işbirliğinde kamu spotu hazırlanması konusunda sponsorluk üstlenen Telsim ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÖKHAN: SELF-CHECK’İ KIZLARIMIZ İLE KADINLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUM

Uygulamanın çok önemli bir işlevi bulunduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan KHYD Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Gökhan da her sağlıklı bireyin bir hasta adayı olduğunun altını çizdi. Gökhan “kanser hastalığıyla zamanında karşılaşmış ve büyük bir güçle kanseri yenmiş birisi olarak self-check uygulamasını çok önemli buluyorum ve genç kızlarımız ile kadınlarımızın mutlaka kullanmasını tavsiye ediyorum. Kadınlarımız, uygulama sayesinde kanser konusunda doğru bilgilere ulaşabilecek, doğru yöntemlerle kontrollerini yapabilecek ve hangi koşullarda doktora başvurmaları gerektiğini videolardan öğrenebilecek” dedi.

TAMPINAR: ERKEN TEŞHİS KONUSUNDA BİLİNCİN ARTTIRILMASINI DESTEKLİYORUZ

Amaçlarının Sağlık Turizmi Konseyi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birlikte önemli bir farkındalık uygulamasının tanıtımına destek olmak ve erken teşhis konusunda bilincin arttırılmasını sağlamak olduğunu söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşmasında self-check’in önemine işaret etti. Önemli olanın kanserle ilgili konularda doğru bilgiye ulaşabilmek olduğunu ifade eden Tanpınar, self-check uygulamasında bulunan kütüphane sayesinde kullanıcılara kanserle ilgili doğru bilgi sunulduğunu ve ayrıca doğru yöntemlerle de kontrollerin nasıl yapılacağının öğretildiğini söyledi.

GOOGLE PLAY VEYA APPLE STORDAN ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİR...

Self-check farkındalık uygulamasının hem sosyal medya hem de hazırlanacak kamu spotu ile KKTC’de yaşayan bütün insanlara ücretsiz ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Tanpınar, uygulamanın google play üzerinden veya apple stordan ücretsiz indirilebileceğini anlattı. Tanpınar konuşmasının sonunda Kocaismail ve Savaşan’a projeye katkılarından ötürü teşekkür ederek Telsim’in sosyal sorumluluk projeleri konusunda üzerlerine düşeni her zaman yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.