Kanserde korkunç tablo

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü... Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkıyor. Türkiye her 100 bin kişide 144 kanser vakası görülürken, Kuzey Kıbrıs’ta ise her yıl 600 kişi kansere yakalanıyor

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkıyor. Nüfusunun yaşlanmasıyla yeni vaka sayısının önümüzdeki 20 yılda yüzde 70 artacağı tahmin ediliyor. Kanser, bugün dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri ve önde gelen ölüm sebepleri arasında. DSÖ verilerine göre kanser, küresel olarak kalp hastalıklarının ardından en fazla ölüme yol açan ikinci etken. Dünyada 2015 yılında 8,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Her 6 ölümden 1’inin sebebi kanserdi. Bilim adamaları kanser hastalığını "zararlı hücre gelişiminin olağan sınırlarını aşarak vücuttaki komşu bölgelere ve diğer organlara yayılması" olarak tanımlıyor. "Metastas" adı verilen yayılma süreci kötü huylu tümörlerin veya "neoplazma" adı verilen yeni dokuların oluşumuna yol açarak bulaştığı organın ve vücudun genel bağışıklık direncini kırıyor. Uluslararası Temel Sağlık Bakımı Araştırma Ağının derlediği verilere göre, nüfusa göre en fazla kanser vakası görülen 6 ülke Danimarka, İrlanda, Avustralya, Belçika, Fransa ve ABD oldu. Bu ülkelerde her 100 bin kişide kanser görülme oranı Danimarka'da 326, İrlanda'da 317, Avustralya'da 314, Belçika'da 306,8, Fransa'da 300,4 ve ABD'de 300,2 kişi olduğu kaydedildi. Çok sayıda Avrupa ülkesinin de yoğunluk sıralamasında üst basamaklarda olduğu görülüyor. Her 100 bin kişide kanser görülen kişi sayısı Almanya'da 282,1, İngiltere'de 266,9, İtalya'da 274,3 ve İspanya'da 241,4 Türkiye ise her 100 bin kişide 144 kanser vakasıyla 3. derecede yoğunluğa sahip ülkeler arasında bulunuyor. Kuzey Kıbrıs’ta ise her yıl 600 yeni kanser vakası görülüyor. Öte yandan Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Kanser Hastaların Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail gün nedeniyle yapacakları etkinlikleri duyurdu. Kocaismail halkı kanser konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda da uyardı. Kocaismail, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak yarın akşam, TRT Saz Ekibi’nin eşlik edeceği, Hüner Coşkuner & Cem Kafkas Türk Sanat Müziği Dayanışma Konseri gerçekleştirileceğini belirtti. Dernek yararına YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de yapılacak konsere giriş kapıda 25 TL bağış karşılığında olacak. Derneğin diğer etkinlikleri ise Pazartesi günü yapılacak. İlk etkinlik Cumhuriyet Meclisi önünde saat 10.30’da olacak ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın gündeme alınması için Meclis önünde toplanacak. Ayni gün saat 17.00’de Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Renkler ve İzler IV. Karma Sergisi açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın yapacağı sergi Bedesten’de yer alacak. Üçüncü ve son etkinlik ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Ressam Mine Egemen ve Ressam Musa Kocatepe, Resim – Ebru – Quiling Sergisi olacak. Sergi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 19.00’da açılacak. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail gün nedeniyle yayımladığı mesajda ise, ülkede 23 yıldır mücadelesini verdikleri olmazsa olmaz 24 saat tam zamanlı “Tıbbi Onkolog” hizmetinin geçtiğimiz yıl itibarı ile verilmeye başlandığını söyledi. “Neden kanser oluyoruz?” sorusuna cevap olacak istatistiki verilerin de çıkacağı çalışmaların Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun (UKDK) Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanser Savaş Birimi’nde toplanmakta olduğunu da söyleyen Kocaismail, “Dünyada olduğu gibi KKTC’de de artık kanser hastalarına yazılan ilaç reçeteleri hastanın tedavisini almayı tercih ettiği onkoloğu olan hastanelere gönderiliyor ve bu bağlamda hasta doktor ve hastane seçme hakkına ilk kez Devlet YDÜ arasında yapılan işbirliği protokolü ile sahip oluyor” dedi. Mecliste yaptığı eylem sonrasında dernek olarak Ulusal Kanser Politikası için taleplerini dinlemek üzere Meclis'e davet edildiğini ve o tarihten sonra açılan yeni onkoloji binasının en üst katında, Kanser Danışma Kurulu ile Kanser Savaş Birimi oluşturulduğunu anlatan Kocaismail, Sağlık Bakanlığı’nın ülkede şu anda kanser konusunda ciddi toplantılar yapan Ulusal Kanser Danışma Kurulunun (UKDK) kurulmasına öncülük ettiğini de hatırlattı. Özellikle Türkiye'deki Kanser Kontrol Politikaları baz alınarak KKTC’ye uygun bir Kanser Kontrol Planı çıkarmak için yapılan çalışmalarda geçen yıl nisan ayında ilk bilimsel verilerin açıklandığını ifade eden Kocaismail, ancak Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasasının halen geçmediğine dikkat çekti. “Bu kanser çalışmalarının olmazsa olmazı olan Epidemiyolojik Haritanın çıkmasını sağlayacak ilk ve en önemli adımdır” diyen Kocaismail, “Yeni açılan Onkoloji Hastanesi ve genişletilmiş uzman kadrosuna YDÜ ve Devlet Hastanesinde görev yapan, ülkedeki tek Medikal Onkolog Ömer Diker’in de katılması, geçen yılın en büyük müjdesi olmuştur” dedi. Kocaismail, “KKTC Sağlık Bakanlığı ve YDÜ Hastanesi arasında yapılan işbirliği protokolü ile kanser hastaları Devlet İlaç Eczacılık Deposundan dünyada olduğu gibi bizde de ilaçlarını ücretsiz alabilme hakkına sahip oldu ve bu kanser hastaları için yığılmayı azaltan, devlet ve özelde her iki merkezde daha kaliteli hizmet alınmasını sağlayan büyük insani bir gelişme oldu” ifadelerini kullandı. ÇAĞLAR Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Uzman Mine Çağlar ise gün nedeniyle yayımladığı mesajda, kanser konusunda dünyadaki uygulamalar konusunda bilgi verdi. “Kanser hastalığı, tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir halk sağlığı problemidir” diyen Çağlar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kanser Araştırmaları Birimi, GLOBOCAN güncellenen verilerine göre dünyada her yıl 14 milyon yeni kanser vakası tespit edilmekte olduğunu vurguladı. 2030 yılına gelindiğinde her yıl görülen yeni kanser vaka sayısının 21.7 milyona ulaşacağının öngörülmekte olduğuna dikkat çeken Çağlar, “2030 yılına gelindiğinde her yıl kanserden yaşamını kaybeden kişi sayısının ise 8.8 milyon kişiden 13 milyon kişiye çıkacağı öngörülüyor” dedi. Günümüz verilerine baktığımız zaman kanser hastalığından yaşamını kaybeden 8.8 milyon kişiden 4 milyon kişinin en sıklıkla 30-69 yaş arasındaki kişilerden oluştuğunun bildirilmekte olduğunu ifade eden Çağlar, yapılan bilimsel çalışmaların, önümüzdeki yıllarda düşük-orta gelirli ülkelerde kanserden olan yaşam kayıplarının (%80), orta-yüksek gelirli ülkelere göre (%20) daha ciddi oranda artacağını gösterdiğini kaydetti. Çağlar şöyle devam etti: “Doğru koruma yöntemleri, erken teşhis ve tarama yöntemleri, kaliteli ve zamanında tedavi yöntemleri erişim stratejilerinin uygulanması ile yılda 3.7 milyon kişinin hayatı korunabilecektir. Bu veriler, kanser hastalığıyla doğru bir mücadelenin önemiyle ilgili çok önemli bir güncel bilgidir. Hedef; yaşam kurtarmak, manevi ve maddi kayıpların önüne geçmektir. Dünyada en sıklıkla görülen kanser türleri arasında, Akciğer kanseri (1.82 milyon) (13%), Meme kanseri (1.68 milyon) (11.9%), Kolorektal (Bağırsak) kanserleri (1.36 milyon) (9.7%), Prostat kanseri (1.11 milyon) (7.9%) ve Mide kanseri (951.594) (6.8%) yer almaktadır. Kansere sebebiyet veren risk faktörlerine baktığımız zaman, en sıklıkla görülen kanser türlerinin %33’ü (1/3) önlenebilmektedir. Kansere sebebiyet veren risk faktörleri içerisinde sağlıksız beslenme alışkanlıkları, tütün kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik-sedanter yaşam, çevresel etkenler ve kansere sebebiyet veren enfeksiyonlar gibi önemli nedenler yer almaktadır.” Çağlar açıklamasında hastalıktan korunmak için neler yapılması gerektiği konusuna da ayrıntılı olarak yer verdi.