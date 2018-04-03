Kanser sayımız Kuzey Avrupa ülkelerinden fazla değil

Uzmanlar, kanserin ülkedeki görülme sıklığının Kuzey Avrupa ülkelerinden çok daha fazla olmadığını kaydederek, “Ülkede kanser patladı” haberlerinin veriye dayanmadığını söyledi

Kanser Haftası kapsamında konuşan uzmanlar, kanserin ülkedeki görülme sıklığının Kuzey Avrupa ülkelerinden çok daha fazla olmadığını kaydederek, basında çıkan “Ülkede kanser patladı” haberlerinin veriye dayanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in dün düzenlediği basın toplantısında, kendi alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan kanser uzmanları; hasta sayıları, tarama, kanser kayıt sistemi gibi birçok konu üzerinde konuştu.

Uzmanlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Erken Tanı Merkezi’ne kanser taraması için yeterli başvurunun olmadığına dikkat çekti.

Buna göre, geçtiğimiz yıl nüfusa oranla, kolon kanseri için 11 bin kişinin taranması gerekirken, merkeze başvuran ve tarama yaptıran kişi sayısı 2 bin 103’te kaldı.

15 bin, meme kanseri taramasında hedeflenen sayıydı ama tarama yapan bin 521 kişi oldu. Rahim ağzı kanseri için 25 bin kişinin taranması hedeflendi ama merkeze sadece 530 kişi başvurdu.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise, kanserle ilgili bilgilerin tek merkezde toplanması ve kanser bildiriminin yasayla zorunlu hale getirilmesi.



GÜRKUT: “2018’İN İLK 3 AYINDA 4 BİN 305 MUAYENE”

Sağlık Bakanı Besim’den sonra basın toplantısında ilk sözü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Özlem Gürkut aldı.

Gürkut, 2016’da açılan Onkoloji Merkezi’nin eksikliklerinin giderilmesinin hızla sürdüğünü, kadronun güçlendiğini söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın eksik olan Pet Tomografi cihazının alımı için işlemleri başlattığını kaydetti.

Özlem Gürkut, erişkin tıbbı onkoloji polikliniğinin 2017 verilerini de paylaşarak, geçtiğimiz yıl 14 bin 474 muayene yapıldığını, 4 bin 919 kemoterapi verildiğini belirtti.

Bin 201 hastaya yatış yapıldığını, Onkoloji Merkezi’nde 413 yeni vaka dosyası açıldığını kaydeden Gürkut, “Bu görülen yeni hasta sayısı değildir. Bu dosyaların içinde kanserin belki de üçüncü yılında bize başvuran hastalar da var” dedi.

Bu yılın ilk üç ayında bin 525, Şubat ayında bin 267, Mart ayında bin 513 olmak üzere toplam 4 bin 305 muayene yapıldığını ifade eden Gürkut, tıbbı onkolojinin polikliniğinde toplamda 4 bin 858 hasta dosyası oluştuğunu kaydetti.

Gürkut, “Bu yılın ilk üç ayının verileri, geçen yıla göre biraz daha fazla hasta muayene edeceğimiz yönünde ama kanserin ülkemizdeki görülme sıklığı Kuzey Avrupa ülkelerinden çok daha fazla değil. Panik yaratmaya gerek yok” dedi.

Özlem Gürkut, “Bu alanda hizmet veren bir hekim olarak esas beklentim önlenebilir kanserlerin önüne geçilmesi” şeklinde konuştu.

