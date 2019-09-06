Kanser ilacı yoksa siz niye varsınız?

Ülkede kanser hastaları, bazı ilaçlarını bulamıyor, kemoterapi seanslarında gecikmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Pilli’nin duyarsız davrandığını belirten bazı hasta yakınları, “Ne demek ilaç yok? Devletsen ya da bu işin başındaki bakan isen yaratacaksın” diye tepkisini dile getiriyor

Ülkede sağlık sistemi adeta çökmüş durumda. Hastanelerdeki eksiklikler insan sağlığını tehdit edecek boyuta geldi.

Doktor, hemşire ve personel eksikliği yaşanan devlet hastanelerinde birçok cihaz arızalı durumda. Kanser hastaları ise ilaç bulamıyor.

Ülkede kanser ilaçlarının bazılarının olmaması nedeniyle hastalara uygulana kemoterapi seanslarında gecikmeler yaşanıyor.

Kanser hastaları İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden bir süredir bazı ilaçları da alamıyor.

Bir kanser hastası yakını, yaklaşık 2 haftadan beridir İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden ilaç alamadığını söyledi. Ülkemizde çok sayıda kanser hastası olduğunu anımsatan vatandaş, ilaçlar bitmeden tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bir hasta yakını, şikâyetini şöyle anlattı:

“Lefkoşa’ya her gün gidip geliyoruz, belki ilaçlar gelmiştir de alırız diye. Bu insan hayatıdır şakası olmaz. Bu hastalığa yakalanmış genç de var yaşlı da. Bu risk taşıyan bir durumdur. Ülkemizde hasta sayısı çok. İlaçlar bitmeden tedbir alınmalı. İlaç almak için Karpaz’dan Lefkoşa’ya gelen insanlar var, bu insanlara yazık değil mi?”

Öte yandan başka bir kanser hastası ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gittiğinde doktorların kendisine “İlacın bitti. Ne zaman gelecek belliği değil” dediğini ve bunun üzerine de kendisinin Sağlık Bakanlığı’na gittiğini anlatarak orada “İlacın gelmesi bir iki hafta kadar sürer” yanıtı aldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

“BAKAN PİLLİ DUYARSIZ KALDI”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu konuda duyarsız davrandığını belirten hasta yakını, “Ne demek ilaç yok? Devletsen ya da bu işin başındaki bakan isen yaratacaksın. Laf ebeliğini, gezmeleri, fotoğraf çektirmeleri bir yana koyup hastaya ilaç tedarik edeceksin!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan gazetemize ulaşan bir başka vatandaş da Mağusa ve Lefkoşa Devlet hastanelerinde bazı cihazların uzun süredir arızalı oluşuna dikkat çekti.

Mağusa Devlet Hastanesinde arıza nedeniyle üç haftadan beridir bel ve boyun MR’ı çekilemediğini, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde de yine arıza nedeniyle filmlerin çekilemediğini anlatan hasta, cihazların ne zaman tamir edileceği konusunda ise hiçbir yetkilinin bir bilgi vermediğini belirtti.

Vatandaşımız “Sağlıkta işkence çekiyoruz. Devletin eline düşüp Allaha emanet yaşıyoruz.” diye isyan etti.