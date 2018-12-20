Kanser hastası, ilaçsız kaldı

Dr. Eda Becer, kanser hastası annesinin ‘Tagrisso’ isimli ilacı her gün içmesi gerektiğini, fakat İlaç Dairesi’nde beş haftadır, “ilaç halen gelmedi” yanıtını aldıklarını anlatarak, “28 bin TL ödeyip ilacı Türkiye’den getirttik. Ben bir 28 bin TL daha nereden bulacağım?” diye isyan etti

“Kaç defa daha yalvararak göz yaşı dökeceğiz?”

Ülkemizde faaliyet gösteren bir üniversitede Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Eda Becer, kanser hastası olan 64 yaşındaki annesi Serpil Becer’in ilacını temin etmeleri gereken İlaç ve Eczacılık Dairesi ile ilgili oldukça vahim iddialarda bulundu.

‘Akciğer Adenokarsinom’ hastası olan Serpil Becer isimli hastanın kızı Doç. Dr. Eda Becer, mart ayından beridir kanser tedavisi gören annesinin, tedavi sürecinde ‘Tagrisso’ isimli ilacı her gün içmesi gerektiğini, fakat İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden beş haftadır, “ilaç halen gelmedi” yanıtını aldıklarını anlattı.

Eda Becer, “Türkiye’de var olan ilacın olmadığı söyleniyor. Ben telefon açıyorum, ücretini ödüyorum. İlaç bana ertesi günü geliyor” diyerek, bu duruma adeta isyan etti.

“DERDİMİ KİME SÖYLEYEYİM, YARDIM EDİN!”

Annesinin tedavi sürecinde büyük önemi olan bu ilacın en son bitmesi ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden temin edememeleri üzerine, evlatları olarak 28 bin TL ödeyip ilacı Türkiye’den getirttiklerini belirten Eda Becer, “Ben bir 28 bin TL daha nereden bulup annemin ilacını yine Türkiye’den alayım? Derdimi kime söyleyeyim, yardım edin” dedi.

Evrenselgazete’ye ulaşan ve yaşadıklarını anlatarak, yardım talep eden Eda Becer, beş hafta önce İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne reçeteyi verdiklerini, hasta annesinin ilaçlarının geçtiğimiz pazartesi günü bittiğini, buna rağmen ilacın halen temin edilemediğini anlattı.

Annesinin tedavisine yanıt verecek bu ilacın, Türkiye’de piyasada ve depolarda mevcut olduğunu belirten Eda Becer, şuanda annesinin ilaçsız olduğunu anlattı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden en son yaklaşık 5 hafta önce bu ilacı temin edebildiklerini belirten Eda Becer, o günden sonra ise “ilaç henüz gelmedi” yanıtıyla karşılaştıklarını kaydetti.

“‘PAHALI İLAÇ YAZMAYIN, İDARE EDİN’ ŞEKLİNDE BASKI VAR”

“İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde çalışan eczacılardan doktorlara, ‘Pahalı ilaç yazmayın, idare edin’ şeklinde bir baskı var. Benim önümde doktora bu telkinde bulunulmasa, kulağımla duymasam inanmazdım” diye Eda Becer, kanser ilaçlarını temin edecekleri merci olan İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde gördükleri muameleyi ise şu sözlerle anlattı:

“DAİRE MÜDÜRÜ’NDEN ‘O GÜNE KADAR KİM ÖLÜR KİM KALIR’ YANITI”

“Reçeteyi İlaç Ve Eczacılık Dairesi’ne vereli 4 hafta oldu. Geçen hafta gidip sordum ‘daha gelmedi’ dediler. Çarşamba günü Daire Müdürü’ne gittim. Annemin ilacının pazartesi günü biteceğini ve çaresiz olduğumuzu söyledim. ‘Bekleyin belki Cuma günü gelir, zaten Cuma’ya kadar bir ömür” dedi Müdür. Cuma günü Müdür Ayşe hanımı arayıp tekrardan sorduğumda ise, ‘ilaç daha gelmedi’ dedi. Nedenini sorduğumda ise, ‘Firmalar ilaç olmadığını söylüyor’ diye konuştu. Bunun üzerine depoyu arayıp sorduğumu ve depoda ilacın mevcut olduğumu söylediğimde ise, ‘İlacı kullanmazsa hayatın sonu değildir ya’ şeklinde bir konuşma yaptı. ‘Pazartesi günü ilacı biter’ dediğim zaman ise, ‘Pazartesi günü kim ölür kim kalır’ şeklinde bir yanıt aldım.”

“BAKAN İLGİLENMEDİ”

Annesi kanser hastası olan Doç. Dr. Eda Becer, çaresiz kalmaları üzerine Sağlık Bakanlığı’na giderek, Bakan Filiz Besim ile görüştüğünü de belirterek, “Bakan’a durumumuzu anlatıyorum, kendisi ifadesiz bir şekilde yüzüme bakıyor. Bizim ne kadar zor durumda olduğumuzu anlamak bir yana, ciddiye bile almadı. İsmimi dahi not alma gereği duymadı. Annemin hastalığı, şuanda yürüyememesi, hastanelerde günlerimizin geçmesi beni yormadı. Beni, bu yaşadığım ilaç yoksunluğu yordu, perişan etti. Yani benim psikolojimi bozan kanser değil, devletten ilaç temin edemememizdir. Bu sorunlar bizi ailece yıprattı” diye konuştu.

Becer, “Her ay o ilaç için yalvarmadığımız insan kalmadı, kaç defa daha yalvararak göz yaşı dökeceğiz. Bütçenizi kanser hastalarının ilaçları ile denkleştirin. Yazıklar olsun” dedi.