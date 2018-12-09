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Kanser Araştırma Vakfı online bağış işlemleri başlattı

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Kanser Araştırma Vakfı online bağış işlemleri başlattı
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Kanser Araştırma Vakfı (KAV), “Paynet Kıbrıs güvenli ödeme sistemi sayesinde kredi kartı ile online bağış toplama işlemleri başlattığını” açıkladı. 
KAV tarafından yapılan açıklamaya göre, Paynet Kıbrıs yetkilileri ve KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz arasında imzalanan antlaşma ile gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı.
Açıklamada, “KAV’a bağış yapmak Paynet Kıbrıs ile çok kolay, hızlı ve güvenli hale geldi. Bağışçılar, KAV web sitesine erişim sağlayarak online bağış ile kredi kartlarından 3D secure ile hem kolay hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bağışlarını gerçekleştirebilecek” denildi. 
Açıklamada, halk, http://www.kanserarastirmavakfi.org adresinden KAV'a bağış yapmaya davet edildi.

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