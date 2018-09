"Kan vermek hayat kurtarır"

Sağlık Bakanı Besim, “Unutmamalıyız ki, her an hepimiz kana ihtiyaç duyabiliriz ve bağışlanan o kan hayatımızı kurtarabilir. Birbirimize destek verirsek bu ülkede çok daha verimli bir sağlık sistemi olabilir” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kan bağışının önemine vurgu yaparak, kan vermenin hayat kurtardığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanı Besim bugün geçen yıldan bu yana “Kan Ver Can Ver” sloganıyla yürütülen kan bağışı kampayasına ilişkin bir toplantıya katıldı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’nda yer alan toplantıda, KKTC Telsim, Creditwest Bank ve Acil Servisin Sivil Gönüllüleri Derneği yetkilileri de hazır bulundu.

Sağlık Bakanlığı, KKTC Telsim, Creditwest Bank ve Acil Servisin Sivil Gönüllüleri Derneği arasında devam eden protokol kapsamında kan bağışı gönüllüsü olmak isteyen Telsim aboneleri ücretsiz olarak, bulundukları bölge ve kan grubunu 7283’E SMS olarak atabiliyor. Diğer operatör aboneleri ise 0542 860 0112 numaralı telefona mesaj gönderebiliyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Telsim tarafından bir kan bankası veri tabanı oluşturulduğu, veri tabanının Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda kullanılmaya başlandığı kaydedilerek, projenin yürütülmesinin Acil Servisin Sivil Gönüllüleri Derneği tarafından bugünden itibaren Kan Bankası’na devrdildiği ifade edildi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık alanında teknoloji kullanılan bu projenin son derece önem arz ettiğini, kan vermenin hayat kurtardığını ancak işbirliği ile bu bağışların ülkenin dört bir yanına daha hızlı ulaşabildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı olarak toplumda farkındalık yaratan böylesi önemli etkinliklere destek vermeye hazır olduklarını belirten Besim, “Unutmamalıyız ki, her an hepimiz kana ihtiyaç duyabiliriz ve bağışlanan o kan hayatımızı kurtarabilir. Birbirimize destek verirsek bu ülkede çok daha verimli bir sağlık sistemi olabilir” dedi.

KARANAR

Acil Servisin Sivil Gönüllüleri Derneği’nden Ümit Karanar toplantıda yaptığı konuşmada, Kan Bankası’nın acil kan ihtiyacını karşılamak için bu çalışmayı yaptıklarını, gönüllülük esasıyla kan vermek için birçok insanın kendilerine başvurduğunu belirtti.

Mesleki vefa ile maddi kazanç gözetmeksizin tüm ekibin bu projeye destek verdiğini kaydeden Karanar, Gazimağusa’dan acil bir kan ihtiyacı var ise bu kan Lefke’de verilmişse acilen ulaşması için polis eşliğinde koordinasyonu da sağladıklarını söyledi.

Karanar, şu anda bin 300 civarında donörleri olduğunu kaydetti.

TANPINAR

KTC Telsim Genel Müdürü Yardımcısı Fevzi Tanpınar da kan ihtiyacının yaşam ile ölüm arasındaki ince bir sınır olduğunu, bu farkındalığı insanlara aşılayabilmek ve teknoloji ile farkındalığın yaratılmasının önemli olduğunu belirtti.

Tanpınar, zaman tasarrufunun da teknoloji ile sağlandığını, 2009 yılından bu yana teknolojiyi daha da geliştirerek, Ada’nın dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.