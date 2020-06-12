Kalsiyum İçeren Besinler Nelerdir?

Birçok süt ürünü, bitkisel kaynaklı gıda ve et ürünü kalsiyum yönünden zengin içeriğe sahiptir. Kalsiyum takviyeleri günlük kalsiyum ihtiyacınızı desteklemenize yardımcı olabilir. Aşağıda kalsiyum içeren yiyecekler sıralanmıştır.

1. Tohumlar

Tohumların çoğu (haşhaş, susam ve chia tohumu da dahil olmak üzere) kalsiyum içermektedir. Örneğin, 1 yemek kaşığı (9 gram) haşhaş tohumu yaklaşık 126 mg kalsiyum içerir ve bu günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 13’ünü içermektedir. Birçok tohum çeşidi iyi bir kalsiyum kaynağıdır. 1 yemek kaşığı (9 gram) susam tohumu günlük ihtiyacın yaklaşık % 9'unu karşılamaktadır

2. Peynir

Peynirler kalsiyum kaynakları içinde yer almaktadır. Parmesan peyniri en fazla kalsiyum içeren peynirler arasındadır. 30 g için yaklaşık 331 mg kalsiyum içermektedir ve ortalama % 33 oranında günlük ihtiyacı karşılamaktadır.

Daha yumuşak peynirler daha az kalsiyuma sahip olma eğilimindedir. 30 g’da yaklaşık 52 mg kalsiyum bulunmaktadır, bu değer günlük ihtiyacın ortalama % 5'ine denek gelebilmektedir.

Diğer bir yandan insan vücudu süt ürünlerindeki kalsiyumu bitki kaynaklarından daha kolay emebilmektedir.

3. Yoğurt

Yoğurt, kalsiyum kaynakları arasında yer almaktadır. Bir fincan (245 gram) sade yoğurt, günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 30'unu karşılayabilmektedir.

Düşük yağlı yoğurtlar, kalsiyum bakımından daha yüksek olabilmektedirler, tek bir fincandaki (245 g) günlük gereksinimin yaklaşık % 45'ine denk gelebilmektedir.

Süzme yoğurt daha fazla protein içermesinin yanı sıra normal yoğurttan daha az kalsiyum sağlayabilmektedir.

Yoğurt, kalsiyum açısından iyi kaynaklardan biri olarak ifade edilmektedir ve tek bir fincanda (245 g) günlük gereksinimin yaklaşık % 30'unu sağlayabilmektedir.

4. Sardalye ve Somon

“Kalsiyum hangi besinlerde bulunur?” sorusunun bir diğer cevabı da balıktır. Özellikle sardalya ve somon, kalsiyum içeren besinler arasında yer almaktadır. 92 g sardalya günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 35'ini ve 85 g somon ise günlük ihtiyacın yaklaşık % 21’ini karşılayabilmektedir.

5. Fasulye ve Mercimek

Fasulye ve mercimek de kalsiyum içeren gıdalar arasında yer almaktadır. Bir fincan (172 g) pişirilmiş fasulye veya mercimek günlük ihtiyacın yaklaşık % 4-13 civarını karşılayabilmektedir.

6. Badem

Kuruyemişler arasında badem kalsiyum açısından en yüksek değerlere sahip olanlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 g badem günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama % 8'ine denk gelebilmektedir.

7. Süt

Süt önemli kalsiyum kaynakları arasında yer alır. Bir fincan (237 ml) inek sütünün yağlı veya yağsız olmasına bağlı olarak yaklaşık 276–352 mg arası kalsiyum oranı bulunmaktadır. Keçi sütü bir başka kalsiyum kaynağıdır ve fincan başına (237 ml) yaklaşık 327 mg kalsiyum sağlayabilmektedir.

“Kalsiyum nelerde var?” sorusunun cevabı birçok farklı şekilde verilebilmektedir. Çünkü birçok gıda kalsiyum içermektedir. Aşağıda listelenen besinlerin 100 g üzerinden kalsiyum değerleri mg cinsinden hesaplanmıştır;

Ispanak 148 mg

Lahana 46 mg

İncir 35 mg

Chia tohumu 630 mg

Soya sütü 53 mg

Kuru incir 162 mg

Kuru fasulye 141 mg

Ay Çekirdeği 78 mg

Brokoli 105 mg

Soya fasulyesi 140 mg

Tatlı patates 30 mg

Bamya 84 mg

Portakal 40 mg

Balkabağı 22 mg

Roka 160 mg

Kalsiyum içeren gıdalar yukarıdaki gibi bitkisel kaynaklı da olabilmektedir. Sebze ve meyveler önemli kalsiyum kaynakları arasındadır.