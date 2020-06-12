Kalsiyum İçeren Besinler Nelerdir?

1. Tohumlar
Tohumların çoğu (haşhaş, susam ve chia tohumu da dahil olmak üzere) kalsiyum içermektedir. Örneğin, 1 yemek kaşığı (9 gram) haşhaş tohumu yaklaşık 126 mg kalsiyum içerir ve bu günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 13’ünü içermektedir. Birçok tohum çeşidi iyi bir kalsiyum kaynağıdır. 1 yemek kaşığı (9 gram) susam tohumu günlük ihtiyacın yaklaşık % 9'unu karşılamaktadır
2. Peynir
Peynirler kalsiyum kaynakları içinde yer almaktadır. Parmesan peyniri en fazla kalsiyum içeren peynirler arasındadır. 30 g için yaklaşık 331 mg kalsiyum içermektedir ve ortalama % 33 oranında günlük ihtiyacı karşılamaktadır.
Daha yumuşak peynirler daha az kalsiyuma sahip olma eğilimindedir. 30 g’da yaklaşık 52 mg kalsiyum bulunmaktadır, bu değer günlük ihtiyacın ortalama % 5'ine denek gelebilmektedir.
Diğer bir yandan insan vücudu süt ürünlerindeki kalsiyumu bitki kaynaklarından daha kolay emebilmektedir.
3. Yoğurt
Yoğurt, kalsiyum kaynakları arasında yer almaktadır. Bir fincan (245 gram) sade yoğurt, günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 30'unu karşılayabilmektedir.
Düşük yağlı yoğurtlar, kalsiyum bakımından daha yüksek olabilmektedirler, tek bir fincandaki (245 g) günlük gereksinimin yaklaşık % 45'ine denk gelebilmektedir.
Süzme yoğurt daha fazla protein içermesinin yanı sıra normal yoğurttan daha az kalsiyum sağlayabilmektedir.
Yoğurt, kalsiyum açısından iyi kaynaklardan biri olarak ifade edilmektedir ve tek bir fincanda (245 g) günlük gereksinimin yaklaşık % 30'unu sağlayabilmektedir.
4. Sardalye ve Somon
“Kalsiyum hangi besinlerde bulunur?” sorusunun bir diğer cevabı da balıktır. Özellikle sardalya ve somon, kalsiyum içeren besinler arasında yer almaktadır. 92 g sardalya günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık % 35'ini ve 85 g somon ise günlük ihtiyacın yaklaşık % 21’ini karşılayabilmektedir.
5. Fasulye ve Mercimek
Fasulye ve mercimek de kalsiyum içeren gıdalar arasında yer almaktadır. Bir fincan (172 g) pişirilmiş fasulye veya mercimek günlük ihtiyacın yaklaşık % 4-13 civarını karşılayabilmektedir.
6. Badem
Kuruyemişler arasında badem kalsiyum açısından en yüksek değerlere sahip olanlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 g badem günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama % 8'ine denk gelebilmektedir.
7. Süt
Süt önemli kalsiyum kaynakları arasında yer alır. Bir fincan (237 ml) inek sütünün yağlı veya yağsız olmasına bağlı olarak yaklaşık 276–352 mg arası kalsiyum oranı bulunmaktadır. Keçi sütü bir başka kalsiyum kaynağıdır ve fincan başına (237 ml) yaklaşık 327 mg kalsiyum sağlayabilmektedir.
“Kalsiyum nelerde var?” sorusunun cevabı birçok farklı şekilde verilebilmektedir. Çünkü birçok gıda kalsiyum içermektedir. Aşağıda listelenen besinlerin 100 g üzerinden kalsiyum değerleri mg cinsinden hesaplanmıştır;
- Ispanak 148 mg
- Lahana 46 mg
- İncir 35 mg
- Chia tohumu 630 mg
- Soya sütü 53 mg
- Kuru incir 162 mg
- Kuru fasulye 141 mg
- Ay Çekirdeği 78 mg
- Brokoli 105 mg
- Soya fasulyesi 140 mg
- Tatlı patates 30 mg
- Bamya 84 mg
- Portakal 40 mg
- Balkabağı 22 mg
- Roka 160 mg
Kalsiyum içeren gıdalar yukarıdaki gibi bitkisel kaynaklı da olabilmektedir. Sebze ve meyveler önemli kalsiyum kaynakları arasındadır.