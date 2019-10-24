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Kalp krizini tetikleyen besinler

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Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Beslenme düzeninizde bunları azaltmaya çalışmalısınız" diyen Kalp ve Damar Cerrahları, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

Kalp krizini tetikleyen besinler
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 Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi...

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Hamur işleri, börek, poğaça...

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Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler...

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 Margarin, palm yağı...

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 Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı...

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 Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri...

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 "Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın" diyen uzmanlar "Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.)" . 

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