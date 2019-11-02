Kalp krizine bir günde üç kurban

Lefke, Girne ve Mağusa’da önceki gün üç kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lefke’de 52 yaşındaki Hüseyin Candağ, Girne’de 46 yaşındaki Bülent Günaydın ve Mağusa’da 61 yaşındaki Ethem Karadağ kalbine yenik düştü.

Lefke’de önceki gün saat 18:00 sıralarında 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan 52 yaşındaki Hüseyin Candağ aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Girne’de sakin 46 yaşındaki Bülent Günaydın ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi

Mağusa’da önceki gün saat 22.00 sıralarında bir iş yerinde misafir olarak bulunan 61 yaşındaki Ethem Karadağ aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.