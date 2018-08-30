"Kalp krizinde erken müdahale hayat kurtarır"

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları kalp krizinde erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yaparak "Kalp krizi esnasında tıkalı damarın mümkün olan en kısa sürede açılması hayati önem taşıyor" dediler

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kariyoloji Anabilim Dalı uzmanları Doç. Dr. Uğur Coşkun, Doç. Dr. Barış Buğan ve Uzm. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Girişimsel Kardiyoloji Anjiyo uygulaması ve son teknoloji cihazlarla 7/24 aralıksız hizmet prensibi ile akut kalp krizlerine müdahale edildiği bilgisini verdi.

Aynı zamanda hastanede bulunan çift kollu anjiyo cihazı sayesinde, kalp krizine anında girişimsel damar açma yöntemiyle de müdahale yapılabilindiğini belirten Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları kalp krizinde erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu ve ihtiyaç durumunda Acil 153 Ambulans hattının aranması gerektiğini belirtti.

Kalp Krizi Esnasında Tıkalı Damarın Mümkün Olan En Kısa Sürede Açılması Hayati Önem Taşıyor

Günümüzde, modern tıpta akut kalp krizlerine müdahalede girişimsel tedaviler, altın standart tedavi halini almıştır. Çünkü akut kalp krizinde kalbin kendi adalesini besleyen koroner arterlerde oluşan yağ plakları çatlaması ve pıhtıyla tamamen tıkanan damarların en kısa zamanda açılması anjiyografi laboratuarların da koroner girişimsel müdahale ve koroner stent yerleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Tıkanan damar mümkün olan en kısa zamanda açılmalıdır. Çünkü damarın tıkalı kaldığı her dakika binlerce kalp kası hücresinde canlılık kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu hücre kaybı da kalp krizi esnasında ölümcül aritmiler ve kalp kasılma yetersizliğine neden olmaktadır.

İlk saat içerisinde kalp damarı açılan hastaların kalp kasları için yapılan canlılık görüntüleme incelemelerinde, sanki hiç kriz geçirmemiş gibi bulgular saptanmaktadır. 6. saatten sonra açılabilen hastalarda ise o damarın beslediği adale bölgesinin büyük bir kısmının canlılığını kaybettiği ise çok sayıda bilimsel çalışmada gösterilmektedir. Pıhtıyla akut olarak tıkanmış koroner damarı geç açılan hastalarda, kalp krizinden ölüm riski çok daha yüksek olmaktadır. Hayatta kalan hastalarda ise kalp adale hücre kaybının fazla olmasına bağlı olarak, kalp kasılması zayıflamakta, dolayısıyla hastalar kalp yetersizliği şikayetleri ile kalan yaşamları boyunca mücadele etmekte, tüm performansları düşmekte ve yaşam kaliteleri azalmaktadır. Bu sebeple kalp krizine erken müdahale, hem hastanın ölüm riskini çok düşürmekte hem de hastanın taburculuk sonrası yaşam kalitesini çok arttırmaktadır.

Kalp Krizi Vakalarında Girne Bölgesi’ndeki Hastanın Ambulansla Lefkoşa’ya Gönderilme Mecburiyeti Ortadan Kalkmıştır

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan çift kollu anjiyo cihazı sayesinde, kalp krizine anında girişimsel damar açma yöntemiyle müdahale yapılabilen Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarları’nın, Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları ve iyi yetişmiş yardımcı ekipleri tarafından 7/24 saat hizmet vermekte olduğu ve Girne Bölgesi’nde bulunan hastaların acil bir kalp krizi durumunda ambulansla Lefkoşa’ya gönderilme mecburiyetinin ortadan kalktığı da ifade edilerek, böylelikle hastaların tıkalı damarının daha kısa sürede açılma ve hayati riskinin azaltılması şansına sahip olunduğu belirtildi.

Unutmayın: “Kalp Krizinde erken müdahale hayat kurtarır ve kalp krizine erken müdahalede saniyelerin bile önemi vardır.”