Kalp dostu Akdeniz diyeti

Bu hafta HALKIN SESI Gazetesi sağlık köşemizde tüm dünya tarafından kabul görmüş Akdeniz diyetinin sağlığa faydalarından bahsedeceğiz.

Akdeniz diyeti düşük doymuş yağ, yüksek miktarda ise doymamış yağ asitlerini içeriyor. Özellikle eski yıllarda Yunanistan ve Güney İtalya’da uygulanmaktaydı. 25 yıllık takip sürecine sahip 7 ülkeyi içine alan çalışmalarda bu diyet modeli uygulanmış ve özellikle koroner kalp hastalıkları riskini ciddi ölçüde azaltması ile ilişkili bulunmuştur.

Akdeniz diyetinin temel özelliği yüksek miktarda zeytin, zeytinyağı, meyve ve sebzeler, tam tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumları içermesidir.

Orta düzeyde yumurta, kümes hayvanları, balık süt ve süt ürünleri, düşük düzeyde de et ve et ürünleri tüketimidir.

Akdeniz diyetinin sağlığa faydaları

Akdeniz diyeti bel çevresinin genişlemesini engelleyerek kronik hastalıklardan koruyucudur.

Yapılan araştırmalarda Akdeniz diyetinde tüketilen zeytinyağı nedeniyle özellikle baş-boyun, meme ve sindirim sistemi kanserlerinde koruyucu olduğu belirtilmiştir.

Yine yapılan araştırmalarda Akdeniz diyetinde yaygın tüketilen zeytinyağının bileşimleri sayesinde Alzheimerden koruyucu olduğu belirtilmiştir. Çalışmalarda diyetin tam uygulanması halinde bilişsel artırdığı belirtilmiştir.

Diyetin içeriğinde yüksek miktarda sebze ve meyve tüketilmesi önerilmektedir. Sebze ve meyve tüketiminin düzenli tüketilmesinin astım atakları ve sindirim hastalıkları riskini azaltmada önemli rol oynamaktadır.

Akdeniz diyetinde tam tahıllar, baklagiller sebze ve meyveler kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu polifenolleri içermektedir, ayrıca yapılan araştırmalarda zeytinyağı tüketiminin diğer yağlara oranda daha fazla tüketimi kalp hastalıklarını koruyucu etki göstermektedir.

Akdeniz diyetinde en önemli besinler