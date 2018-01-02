Kalın bağırsağı temizlemenizi sağlayacak yiyecekler

Kalın bağırsağı temizlemek sağlık açısından oldukça önemlidir. Kalın bağırsağı temizlemek aynı zamanda vücudunuzda iltihaplanma oluşmasına engel olur. Beslenmenize ekleyeceğiniz bir takım yiyeceklerle kalın bağırsağı temizleyebilirsiniz. İşte kalın bağırsağı hızlı şekilde temizlemenizi sağlayacak yiyecekler…

Kalın bağırsağın tek görevi vücutta ki atıklardan aynı zamanda da vücuttaki zararlı atıklardan kurtarmaktır. Beslenmenize ekleyeceğiniz bir takım besinlerle kalın bağırsağınızın hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz.



Vücudunuzda iltihap oluşmamasını, bedensel sağlığınızı korumak için aynı zamanda da ilerde bağırsak kanseri gelişmesini engellemek için bağırsak detoksu yiyecekler tüketilmesi gerekir.



İşte kalın bağırsağınızı kısa sürede temizlemenizi sağlayacak o yiyecekler…

Her gün bir adet elma

Her gün bir adet elma yemek, kabızlığı azaltarak vücuttan toksinlerin atılamamasıyla oluşabilecek kolon kanserini ve basuru önler.

İlaç gibi sebze: Soğan



Soğan vücudunuzdaki bakterilerin atılmasına yardımcı olur. Yemeklerin yanında tüketebileceğiniz bir adet soğan, sindirim sitemini korur, kan dolaşımını arttırır, muhteşem bir lif kaynağıdır, C vitamini içerirve kanseri önler.

Her gün keten tohumu yiyin

Her gün bir avuç keten tohumu tüketmek ve beraberinde su içmek kolonlarınızdaki parazitlerin kısa süre içerisinde temizlenmesini sağlar.

Deniz tuzu yöntemi

Deniz tuzu da kalın bağırsağın kısa süre içerisinde temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Deniz tuzu sıcak suyun içine konur ve iyice karıştırılır.



Bu su ile karın ve alt karın bölgesine hafifçe masaj yapılır. Tuz solüsyonu ishali tetikleyebilir bu nedenle gün içinde bol su tüketilmesi önerilir.