Kalbinden 5cm’lik tümör çıkarıldı

Bir süre önce sol kol ve bacağında ani olarak gelişen güç kaybı ve yüzünün sol tarafında meydana gelen kayma şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 50 yaşındaki Pembe Halkseven’in, Nöroloji ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanları tarafından gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, kalbinin sol kulakçığında hareketli bir kitle bulunduğu tespit edildi. Kalp Tümörü teşhisiyle acil opere edilmek üzere Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından ameliyata alınan hastadan, yaklaşık 5 cm boyutunda kitle çıkarıldı

Bir süre önce sol kol ve bacağında ani olarak gelişen güç kaybı ve yüzünün sol tarafında meydana gelen kayma şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 50 yaşındaki Pembe Halkseven, gerçekleştirilen radyolojik tetkiklerinin ardından Nöroloji Anabilim Dalı uzmanları Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker tarafından hızlı bir şekilde değerlendirildi. Çekilen beyin tomografisi ve MR sonucunda beyin kanaması geçirmediği anlaşılan hastanın, beyninin sağ tarafında parçalı şekilde, pıhtıdan etkilenmiş alanlar olduğu saptandı. Kalpten beyne pıhtı atmış olabileceği gözönüne alınarak Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar tarafından yapılan kalp ultrasonunda (ekokardiyografi), kalbinin sol kulakçığını dolduran hareketli bir kitle olduğu tespit edildi. Felç sebebinin kalbindeki bu kitle olduğu anlaşılan hasta, acil opere edilmek üzere Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na devredildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada, hastanın tekrar felç geçirme riski bulunduğu, bu nedenle de operasyon hazırlıklarının ivedilikle tamamlanarak kalp ameliyatına alındığı bildirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kalbin sol kulakçığını tamamen dolduran ve iki kulakçık arasındaki duvara oturmuş olan kitle dikkatli bir şekilde tek parça olarak çıkarıldı. Hastanın kendi kalp zarı kullanılarak iki kulakçık arasında tekrardan bir duvar oluşturuldu. Ameliyat sırasında yapılan ekokardiyografide sol kulakçıktaki kitlenin tamamen temizlendiği ve yeniden oluşturulan duvarda herhangi bir kaçak olmadığı görüldü. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını bildiren uzmanlar, hastanın 2 günlük yoğun bakım izleminin ardından yataklı servise alındığını ve ameliyattan 1 hafta sonra ise taburcu edildiğini açıkladılar. Çıkarılan kitlenin ise patoloji laboratuvarı tarafından iyi huylu olarak raporlandığı bildirildi.

Kalp Tümörlerine En Çok 30 – 60 Yaş Arasındaki Kadınlarda Rastlanıyor

Kalpte çok nadir de olsa tümörler gelişebilmektedir. Bu tümörler kalpten kaynaklanabileceği gibi başka organlardan da kalbe gelmiş olabilir. Kalpten kaynaklanan tümörlerin çoğu iyi huyludur ve İyi huylu tümörlerin en sık görülenine “miksoma” adı verilir. Miksoma, 30 - 60 yaş arasındaki kadınlarda daha sık rastlanır ve en çok kalbin sol kulakçığına yerleşir.

Kalp Tümörleri Belirti Verir Mi ?

Kalpten kaynaklanan tümörlerden parçalar kopabilir ve bu parçalar damarlarda tıkanıklıklar meydana getirebilir. En çok beyne giderek beyin damarlarını tıkarlar. Beyin damarlarının tıkanması durumunda hastada felç, konuşma bozukluğu veya görme bozuklukları meydana gelir. Kalp damarlarının tıkanması ise hastanın kalp krizi geçirmesine yol açar. Kol veya bacak damarlarının tıkanması durumunda ise hastada gangren oluşur. Tümörün kalp kapakçığını etkilemesi durumunda ise hastalarda nefes darlığı, bayılma krizleri ve kalp yetmezliği gelişir. Bu semptomların yanında hastalarda halsizlik, ateş ve kilo kaybı da görülebilir.

Kalp Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp tümörlerinin tek tedavisi cerrahidir. Kalp tümörlerinde ölüm riski, tümörden kopan parçaların meydana getirdiği klinik duruma göre %8 ile %10 arasındadır. Bu nedenle, kalp tümörü saptanan hastaların ameliyatı en kısa sürede yapılmalıdır. Ameliyat sırasında tümörün tek parça olarak çıkarılmasına özen gösterilmelidir. Eğer tabanı kalbe oturmuşsa oturduğu duvar ile birlikte çıkarılmalı, daha sonra bu duvar tamir edilmelidir. Çıkarılan tüm parçalar patoloji laboratuvarına gönderilerek kesin tanı elde edilmelidir.

Tümör Ameliyatından Sonra Hastalar Ne Yapmalı?

Kalp tümörleri nadir de olsa tekrarlayabilir. Dolaysıyla, kalp tümörü ameliyatı olmuş hastalara her 6 ayda bir mutlaka ekokardiyografi yapılmalıdır. Bazı tümörlerde ailesel geçiş olabileceğinden, ailesinde kalp tümörü saptanmış olan bireylerin birinci derece yakınlarının da kalp kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

Kalp tümörleri çok nadir görülen hastalıklardan olup çoğu zaman kalp dışındaki belirtileri sayesinde tanı alırlar. Bu hastaların mutlaka multidisipliner merkezlerde değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.