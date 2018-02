Kadınlarda çağın hastalığı: Polikistik over sendromu

Bayanlarda çağın hastalığı olarak anılan polikistik over sendromu( pkos) özellikle 30 yaş altı kadınlarda görülüyor. PKOS, beyinde hipofiz bezinden salgılanan LH ve FSH adlı hormonların anormal şekilde salgılanmasından kaynaklanıyor. Bu dengesizliğin sonucunda ise her ay düzenli olarak overlerdan yumurtlama olması beklenirken dengesizlik sonucu yumurtlama olmuyor. Buna bağlı olarak ise kadınlarda düşük seviyelerde seyreden testesteron hormonu kanda yükseliyor. Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinmese de araştırmalar LH’deki dengesizliğe bağlı olarak artış gösteren testesteron (erkeklik hormonu), yağ hücrelerine gidip östrojene dönüşüyor. Sentezlenen östrojen ise LH artışını tetikliyor ve LH tekrardan testesteron üretmeye başlıyor. Bu olaylar kısır döngüyle devam ediyor ve karmaşık tablo ortaya çıkıp hastalık seyrini alıyor. Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar kilo kaybıyla azalacak yağ hücrelerinin östrojen yapma kapasitesini azaltacağından kısır döngüyü kıracağı ve hormon düzenlenmesinin sağlanacağı üzerinedir... Ayrıca bir diğer büyük risk ise kilo fazlalığı olan bayanlarda hormonal dengesizlik sonucu insülin direnci gelişebilir ve şeker metabolizması üzerinde dengesizliğe sebep olabilir. Yine devam eden kilo artışına bağlı olarak polikistik over sendromuna sahip bir bayan, ilerleyen yıllar içerisinde şeker hastası da olması kaçınılmazdır.

Polikistik over sendromunun belirtileri Adet düzensizliği (en önemli belirteçtir)

Sivilcelenme

Yağlı cilt yapısı

Tüylenmede artış

İnfertilite (kısırlık)

Kilo artışı Polikistik over için en iyi ayırıcı tanı yöntemi ultrasonografide yumurtalık kenarlarında çok sayıda kistlerin saptanmasıdır. Bu kistler iyi huyludurlar. Kistlerin kaynağı gelişen ancak yumurtlama ile atılamayan foliküllerdir. Polikistik over ve polikistik over sendromu birbirine karıştırılmamalıdır. Polikistik over sendromunda hormon değerleri ayrıcı tanıdır. LH ve FSH hormonlarının normalden 3’ün üzerinde olması sendrom varlığını ortaya koyar. Yağ dokusu ne kadar fazla ise östrojen üretimi de LH ve Testesteron dengesizliğini oluşturur. Bu nedenle kilolu veya obez hastalarda en önemlisi ilk etapta kilo kaybını sağlamaktır. Genellikle pkos’a sahip kişilerde karın bölgesi kilo artışı gözlemlenir. Polikistik over sendromunda beslenme tedavisi Polikistik over sendromunda en önemli iki faktör yaşam tarzı değişikliği sağlayarak hayatınıza diyet ve egzersiz programlarını katmaktır. Bu denli yapılacak olan önemli değişiklikler polikistik over sendromlu kişiyi kronik hastalıklardan koruyucu olacaktır. (Kolesterol, diyabet, kalp hastalığı ve endometrium kanseri..) Günlük kalori alımı hesaplanmalı ve uygun programla enerji alımı azaltılmalıdır.

3 aylık bir süreçte ağırlık kaybı %5-10 oranında düşürülmeli ve ağırlık kaybı hızlı şekilde değil, kalıcı şekilde olmalıdır.

Şekerli gıdalar kan şekerinizi hızla yükseltip, hızla acıkmanıza sebep olur, bu yüzden şekerli gıdaların yerini daha lifli ve doyurucu gıdaların alması gerekiyor.

Sebze, meyve ve kurubaklagilller polikistik over sendromlu kişinin programında bolca yer verilmelidir. Az-az ama sık sık beslenme uygulanmalı böylelikle kan şekeri seviyesinde oluşacak dalgalanmalar engellenmelidir.

Düzenli ve dengeli beslenme programları oluşturulmalıdır. Tek tip beslenme şekli, pkoslu kişide kilo vermek yerine aksine kilo aldırıcı olacaktır.

Her hafta 150 dakikalık egzersiz yapılmalıdır. Bu da haftada 3 kez 30 dakikaya denk geliyor. Televizyon önünde oturmak size hiçbir şey sağlamazken, tempolu şekilde yapacağınız 30 dakikalık bir yürüyüş hem psikolojik olarak sizi rahatlatacak hem de kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

Kurubaklagillere diyetinizde mümkün oldukça yer verin. Haftanın 3 günü kurubaklagil tüketebilirsiniz. Bitkisel kaynaklı olan kurubaklagiller hem sizi tok tutacak hem de doymuş yağ alımından sizi koruyacaktır. Tuzlu gıdalar, işlenmiş hazır gıdalar ve sosları tüketmek yerine, tuz tüketiminizi azaltarak, yerine limon, baharatlar, hardal sirke gibi sosları ekleyin. Hazır gıdalar yüksek yağ ve enerji değerine sahipken doğal olan sosların yağı yoktur.

Doymuş yağlar daha çok hayvansal ürünlerde bulunuyor. Bu tip yağlar yerine doymamış olanlarını tercih edin. Zeytinyağı, mısıryağı, ayçiçeği yağı veya yağlı tohumlardan olan badem, ceviz, fındık, kaju gibi. Süt ürünlerini satın alırken az yağlı olanlarını tüketin, günlük yağ alımınızı sınırlandırın.

Pişirme yöntemini kızartma ve kavurmalar yerine, ızgara-fırın-buhar veya kaynatma yöntemleriyle değiştirin.

Protein kan şekerinin dengede olmasını sağlayan bir besin öğesidir. Protein kaynaklarınızı yağsız et ve et ürünlerinden elde edebilirsiniz. Unutmayın kurubaklagiller de iyi birer protein kaynağıdırlar. Kilo vermeyle insülin direnci ve androjen seviyeleri düşer ve ovulasyon (yumurtlama) sürecinin düzenlenmesi sağlanır. Aktif bir yaşam kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynayarak, hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur. Hayatınızdan egzersiz ve sağlıklı beslenme eksik olamasın, sağlıklı günler dilerim.