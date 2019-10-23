Kadın Sağlığı Üzerinde Mucizevi Etkileri Olan 8 Besin

Her şeyin başı tabii ki sağlık. Sağlıklı olmadan yaptığımız hiçbir şeyden zevk alamayız. İşte bu yüzden bugün kadın sağlığı hakkında birkaç öneride bulunacağız.

Sağlık elbette herkes için önemli. Ancak her kadının hayatı boyunca yaşadığı hormonal dengesizlikler veya sindirim problemindeki rahatsızlıklar ufak problemler gibi görünse de hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Bu gibi sorunları halletmek aslında hiç de zor değil. Beslenme listenize ekleyeceğiniz birkaç besin, sizin hayatınızdaki rahatsızlıklarla mücadele etmenizi sağlar ve böylelikle kolay bir yolla, doğru besinleri tüketerek sağlığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Hadi biraz daha enerjik, mutlu ve sağlıklı olabilmek için yazımızın ayrıntılarına geçelim. İşte o besinler!

1. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırır



Limonlu su, sindirim sistemi için oldukça etkili ancak özellikle ilerleyen yaşlarda midenizdeki asit miktarının azaldığı için daha sık limonlu su tüketmeniz önerilir. Limonlu su sindirim sistemi için etkili olduğu gibi kilo vermek isteyen kadınlara da yardımcı olur. Bir bütün limonun içinde yalnızca 12 kalori bulunur ve limon, günlük tüketmeniz gereken C vitaminin yüzde 3’ünü karşılayabilir. Limonlu su vücudunuzdaki toksinleri atmanızı sağlar ve karnınızdaki hazımsızlığın önüne geçer. Tüm bu etkilerinin yanı sıra limonlu su, kanserle mücadelede size yardımcı olur.

2. Ahududu yaprağı çayı, adet dönemindeki ağrıların azalmasına yardımcı olur



Ahududu yaprağı çayı, içerdiği B, A, C ve E vitaminleri ve demir, kalsiyum, potasyum gibi mineraller sayesinde kadınların adet döneminde yaşadığı kasılmaları ve sancıları azaltır. Hamile kadınlar tarafından doğum sancılarının azaltılması ve daha kolay doğumun gerçekleştirilmesi için de doğumdan önce düzenli olarak tüketilir.

3. Maca kökü, menopoz semptomlarını azaltır



Maca kökü veya maca tozu olarak bilinen bu bitki, Peru mutfağında sıkça kullanılır. İçerdiği bileşenler sayesinde birçok hastalığa iyi gelir ve özellikle kadınların menopoz dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları gözle görülür derecede azaltır. Maca; aniden gelen sıcak basması, uykusuzluk, ruh hali değişimleri gibi semptomların önüne geçer. Hormonal dengesizlikleri düzeltmenin yanı sıra libido artırıcı etkisi de bulunur.

4. Brokoli, kırışıklıklarla savaşır



Kanseri önleme, sindirimi düzenleme, kolesterolü düşürme gibi birçok problemin çözümünde kullanılan brokoli, kırışıklıklar konusunda kadınlara yardımcı olur. Brokoli içeriğinde bol miktarda cildin yenilenmesini sağlayan kolajen proteini bulundurur. Ayrıca hücre yenilenmesini sağlayan A vitamini bakımından da oldukça zengin.

5. Enfeksiyonların tedavisi için yemeklerinizde zerdeçal kullanabilirsiniz



Zerdeçal içerdiği vitaminler sayesinde kanserden şeker hastalığına kadar birçok rahatsızlığın üstesinden gelir. Antioksidan miktarı bakımından zengin olan zerdaçal, göğüs kanserine iyi gelir ve aynı zamanda vücuttaki enfeksiyonlara karşı da mücadele eder. Ayrıca zedeçal cinsel yolla bulaşan “candida mantarı” problemin tedavisinde de kullanılır.

6. Kaju, kas ve kemikler için önemli



En sevilen kuru yemişlerden biri olan kaju; içerdiği magnezyum, potasyum, fosfor, çinko, demir, bakır ve selenyum gibi mineraller sayesinde kas ve kemiklerinizin daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca kalp hastalıklarının tedavisi için de kaju yararlıdır. Kaju, minerallerin yanı sıra yağ da içerir ancak uzmanlar kajudaki yağın sağlık için diğer yağlara göre daha yararlı olduğunu belirtir.

7. Kinoa, saç köklerini güçlendirir



Besin değeri oldukça yüksek olan ve uzmanların beslenme listemize eklememizi söylediği kinoa, tam protein içerir. Bir besine tam protein denmesi için tüm aminoasitleri yeterli miktarda içermesi gerekir. Uzmanlar, kinoanın hemen hemen her yemeğe eklenebileceğini belirtir. Kinoa, içerdiği yüksek proteinler sayesinde saç köklerini korur ve besler. Kirli havalarda saç köklerini korumak için görünmez bir tabaka oluşturur. Ayrıca saçlarınız için gereken nemi sağlar.

8. Omega 3 içeren besinleri tüketmek kalp hastalıkları riskini azaltır



Omega 3 yağ asitlerini içeren besinlerin başında deniz ürünleri gelir: Somon, alabalık, sardalya, palamut… Özellikle hamile kadınların Omega 3 içeren bu besinleri tüketmesi bebek gelişimi için oldukça faydalı. Hamile kadınlara faydalarının yanı sıra Omega 3 içeren besinlerin tüketilmesi herkese önerilir çünkü kalp hastalıkları riskinden korur. Deniz ürünleri dışında süt, yoğurt, ceviz gibi besinlerden de Omega 3 alabilirsiniz.