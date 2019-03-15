Kabus baş ağrılarının müsebbibi; Sinüzit

Her 8 yetişkinden 1 inde yılda bir kez tekrarlamakta ve genellikle sinüslerin bakteriler veya virüsler tarafından enfeksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sinüzite ne iyi gelir sorusu ise hala birçok insanın kafasında soru işareti…

Sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzit ağrısı çeken insanlar bazen ilaç üstüne ilaç dener ama bazen bir tık ötelerindeki alternatifleri kullanmak akıllarına gelmez. İlaçsız sinüzit tedavi seçenekleri arasında ılık, nemli hava solumak ve burun boşluğunu tuzlu su ile yıkamak sayılabilir. Diğer yandan bol bol c vitamini ve bağışıklık artırıcı ve aynı zamandantienflamatuvar özelliğe sahip çinkoya sahp besinler de tüketilmelidir.

Sinüzite ne iyi gelir; sorusu bu ızdırabı çeken herkesin bir kere sorduğu bir sorudur. Peki ilaçlar dışında sinüzite ne iyi gelir? Gelin bir göz atalım:

1. Sinüzit ızdırabı çekenlerin ilk baş vurduğu yol: Buhar banyosu

Sinüzit sorunu yaşayanların akıllarına gelen ilk alternatif buhar oluyor. “-Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.

Duşun ardından bir süre banyoda oturmanız bile işe yarayacaktır ancak bir diğer alternatif de şu olabilir: Derin bir tencerede bir litre suyu kaynattıktan sonra – içine atılan bir tutam papatya ya da okaliptüs yağı da atabilirsiniz- başınızı bir havluyla kapatıp tencerenin üzerine eğilin.Sıcak suya çok yaklaşmamaya ve gözlerinizi kapalı tutmaya dikkat edin. Bu durumda 20 dakika kalmanız faydalı olacaktır.

Buhar banyosu sırasında sinüslerin tıkanmasına neden olan mukusların yumuşaması ve dışarı atılması sağlanacağı için sinüzit tedavisinin evde uygulanabilecek en ideal yöntemi bu olabilir.

2. Tuzlu su ile burun banyosu

Sinüs geçitlerinde bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir. Gün içerisinde 4-5 defa burnunuzu tuzlu su ile temizlemelisiniz.

Özellikle yatmadan önce burun içerisine birkaç defa tuzlu su çekerek ardından sinüsleri iyice boşaltmak, çok daha rahat uyumanıza yardımcı olacaktır. Eczanelerde tuzlu su spreyi satın alabilir ya da kabartma tozu, damıtılmış su ve iyotsuz tuz kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz.

3. Yüksek bir yastık tercih edebilirsiniz

Düz yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırabilir bu da uyku döngüsünü bozabilir. Yatış pozisyonunda yüksekte yatmak önemlidir. Bu yüzden bir yastık daha ekleyerek, yüksekte yatmayı denebilirsiniz. Bu uyku pozisyonu sinüs birikimini önler ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olabilir.

4. Yoga egzersizleri sinüzitiniz için çözüm olabilir

Yoga egzersizleri de sinüs basıncını azaltabilir. Fiziksel aktivite kan dolaşımını artırabilir ve nefes almayı kolaylaştırmak için geçici olarak tıkanıklığı giderir. Araştırmalar derin nefes alıştırmaları ve rahatlama egzersizleri gibi zihin-beden bağlantısından yararlanan tekniklerin sinüs ağrısını gidermek için çok etkili olabileceğini söylüyor.

5. Sinüs ağrısını nemle tedavi edin

Burnunuzdaki kuru ve kalın sümük ve sinüs geçitleri sinüs drenajını tıkayan ve virüsleri ve diğer parçacıkları hapseden kabuklar oluşturabilir. Nemin artması ve vücudunuza daha fazla sıvı alınması sümüğün incelmesine ve tekrar hareket etmesine yardımcı olabilir.

Sinüslerin boşalması ve sinüs basıncını hafifletmesi için doğal yollar arasında soğuk ve kuru havadan kaçınılması da vardır. Bulunduğunuz alanı nemlendirmeniz sinüs ağrınızı gidermenize yardımcı olabilir.

Küçük bir tencere içerisine ya da kap içerisine su koyup evinizde ısınma amacıyla kullandığımız radyatörlerin üzerine koyarak nem oluşmasını sağlayabileceğiniz gibi odanızın güneş alan kısımlarına içi su dolu vazo bırakmak da işe yarayacaktır.

6.Kekik yağını deneyebilirsiniz

Her derde deva olan kekik karşımıza sinüzitte de çıkıyor. Çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklere sahip kekiği yağ olarak kullanabilirsiniz.

Günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla kekik yağı damlatmanız işe yaracağını gibi suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.

7.Yemeklere acı katabilirsiniz

Eğer midenizle ilgili bir sağlık sorununuz yoksa yemeklere acı da katabilirsiniz. Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor.