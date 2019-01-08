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İzzet İzcan, by-pass ameliyatı oldu

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İzzet İzcan, by-pass ameliyatı oldu
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan’ın dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koroner arter by-pass operasyonu geçirdiği, genel durumunun iyi olduğu ve Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Birtan tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

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