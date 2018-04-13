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İthal havuçta limit üstü kalıntı

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İthal ürünlerden çeri domates, armut(Deveci), elma çeşitleri, karpuz, şeftali, arpa, çilek, havuç, biber çeşitleri,  ayçiçek küspesi ve buğday unu olmak üzere 25 numuneden 22'si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı

İthal havuçta limit üstü kalıntı
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Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı.

Tarım Dairesi 6-12 Nisan 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden çeri domates, armut(Deveci), elma çeşitleri, karpuz, şeftali, arpa, çilek, havuç, biber çeşitleri,  ayçiçek küspesi ve buğday unu olmak üzere 25 numuneden 22'si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, sarma, çiçek lahanası, kabak, maydanoz, golyandro ve valencia portakal olmak üzere 36 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerde geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar’da Kemal Günsel'e ait Domates ve Yeniboğaziçi’nden Kemal Zurnacılar’a ait enginar bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi.

İthal ürünlerde limit üstü çıkan Nuri Ersoy'a ait havuç ve SVS Ltd ait havuç imha edildi. SVS Ltd’e ait karpuz limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecek.

                                     

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Babür Ticaret

İthal

Buğday Unu

Temiz

2

Deftera Gıda

İthal

Karpuz

Temiz

3

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Şeftali

Temiz

4

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

5

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Havuç

Temiz

6

Halil Kasap Paz

İthal

Havuç

Temiz

7

Halil Kasap Paz

İthal

Elma(Stk)

Temiz

8

Halil Kasap Paz

İthal

Şeftali

Temiz

9

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

11

SVS Tic Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

12

SVS Tic Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

13

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

14

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

15

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

16

Kemal Palamut

İthal

Havuç

Temiz

17

Kemal Palamut

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

18

Nuri Ersoy

İthal

Elma(Golden)

Temiz

19

Nuri Ersoy

İthal

Acı Cin Biber

Temiz

20

Nuri Ersoy

İthal

Havuç

Limit Üstü

21

SVS Tic Ltd.

İthal

Havuç

Limit Üstü

22

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

23

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Dom.

Temiz

24

SVS Tic Ltd.

İthal

Karpuz

Limit Üstü

25

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

26

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar(ih)

Temiz

27

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(ih)

Temiz

28

Cuma Özişleyen

Yeniboğaziçi

Enginar(ih)

Temiz

29

Mehmet Çetiner

Yeniboğaziçi

Enginar(ih)

Temiz

30

Mustafa Zurnacılar

Yeniboğaziçi

Enginar(ih)

Temiz

31

Remzi Rıylı

Yeniboğaziçi

Enginar(ih)

Temiz

32

Muharrem İyican

Mağusa

Enginar(ih)

Temiz

33

Mehmet Gazi

Mağusa

Enginar(ih)

Temiz

34

Kemal Zurnacılar

Yeniboğaziçi

Enginar(ih)

Temiz

35

Osman Cantaş

Yıldırım

Domates

Temiz

36

Hüseyin Özbeyli

Yıldırım

Kavun

Temiz

37

Kemal Subaşı

Yıldırım

Kavun

Temiz

38

Mehmetemin Kızılyürek

Akçay

Valencia Portakal(İh)

Temiz

39

Mahmut Kemal

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

40

Mehmetemin Kızılyürek

Akçay

Valencia Portakal(İh)

Temiz

41

Erkut Atalar

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

42

Aynur Baş

Yeşilırmak

Sarma

Temiz

43

Aynur Baş

Yeşilırmak

Çiçek Lahanası

Temiz

44

Kemal Günsel

Taşpınar

Domates

Temiz

45

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

46

Esat Nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

47

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

48

Filiz nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

49

Yeşim Nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

50

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar(ih)

Temiz

51

Ahmet Özağaoğlu

Haspolat

Enginar(ih)

Temiz

52

Sadiye Özağaoğlu

Haspolat

Enginar(ih)

Temiz

53

Rıfat Güleç

Çamlıbel

Kabak

Temiz

54

İlias Bedri

Koruçam

Golyandro

Temiz

55

İlias Bedri

Koruçam

Maydanoz

Temiz

56

İlias Bedri

Koruçam

Enginar

Temiz

57

Özkan Günsoya

Akçay

Enginar(ih)

Temiz

58

Şerife G. Civisilli

İskele

Enginar(ih)

Temiz

59

Behiç Direkçi

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

60

Oytun Meşeli

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

61

Cennet Pazar

Mağusa

Salatalık

Temiz

                                     

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