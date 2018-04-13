İthal havuçta limit üstü kalıntı

Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı.
Tarım Dairesi 6-12 Nisan 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden çeri domates, armut(Deveci), elma çeşitleri, karpuz, şeftali, arpa, çilek, havuç, biber çeşitleri, ayçiçek küspesi ve buğday unu olmak üzere 25 numuneden 22'si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, sarma, çiçek lahanası, kabak, maydanoz, golyandro ve valencia portakal olmak üzere 36 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.
Yerli ürünlerde geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar’da Kemal Günsel'e ait Domates ve Yeniboğaziçi’nden Kemal Zurnacılar’a ait enginar bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi.
İthal ürünlerde limit üstü çıkan Nuri Ersoy'a ait havuç ve SVS Ltd ait havuç imha edildi. SVS Ltd’e ait karpuz limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecek.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Babür Ticaret
|
İthal
|
Buğday Unu
|
Temiz
|
2
|
Deftera Gıda
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
3
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
4
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Kırmızı Şili Biber
|
Temiz
|
5
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
6
|
Halil Kasap Paz
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
14
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa
|
Temiz
|
15
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
16
|
Kemal Palamut
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
17
|
Kemal Palamut
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
18
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
19
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Acı Cin Biber
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Havuç
|
Limit Üstü
|
21
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Limit Üstü
|
22
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Dom.
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Limit Üstü
|
25
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
26
|
Mehmet Ekenleroğlu
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
27
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
28
|
Cuma Özişleyen
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
29
|
Mehmet Çetiner
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
30
|
Mustafa Zurnacılar
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
31
|
Remzi Rıylı
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
32
|
Muharrem İyican
|
Mağusa
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
33
|
Mehmet Gazi
|
Mağusa
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
34
|
Kemal Zurnacılar
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
35
|
Osman Cantaş
|
Yıldırım
|
Domates
|
Temiz
|
36
|
Hüseyin Özbeyli
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
37
|
Kemal Subaşı
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
38
|
Mehmetemin Kızılyürek
|
Akçay
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
39
|
Mahmut Kemal
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
40
|
Mehmetemin Kızılyürek
|
Akçay
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
41
|
Erkut Atalar
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
42
|
Aynur Baş
|
Yeşilırmak
|
Sarma
|
Temiz
|
43
|
Aynur Baş
|
Yeşilırmak
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
44
|
Kemal Günsel
|
Taşpınar
|
Domates
|
Temiz
|
45
|
Tayfun Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
46
|
Esat Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
47
|
Hasan Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
48
|
Filiz nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
49
|
Yeşim Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
50
|
Halil Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
51
|
Ahmet Özağaoğlu
|
Haspolat
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
52
|
Sadiye Özağaoğlu
|
Haspolat
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
53
|
Rıfat Güleç
|
Çamlıbel
|
Kabak
|
Temiz
|
54
|
İlias Bedri
|
Koruçam
|
Golyandro
|
Temiz
|
55
|
İlias Bedri
|
Koruçam
|
Maydanoz
|
Temiz
|
56
|
İlias Bedri
|
Koruçam
|
Enginar
|
Temiz
|
57
|
Özkan Günsoya
|
Akçay
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
58
|
Şerife G. Civisilli
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
59
|
Behiç Direkçi
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
60
|
Oytun Meşeli
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
61
|
Cennet Pazar
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz