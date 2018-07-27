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"İşkence ve şiddet bir insan hakları ihlalidir"

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"İşkence ve şiddet bir insan hakları ihlalidir"
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, işkence ve şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu, bu konuda mağdur olan kişilere yardım edecek sağlıkçılar ve hukukçuların büyük önem taşıdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından düzenlenen işkencenin tespitine yönelik "İstanbul Protokolü” konulu eğitim semineri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, doktorlar, hemşireler, tıp öğrencileri ve hukukçuların katıldığı seminer, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. İsmail Özgür Can ve Dr. İdris Deniz tarafından verildi. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, seminerin sonunda katılımcılara katılım belgesi Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından takdim edildi. 
Eğitim seminerine emek veren tüm eğitimcileri ve baronun insan hakları komitesini tebrik ettiğini belirten Sağlık Bakanı Besim, işkence ve şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu, bu konuda mağdur olan kişilere yardım edecek sağlıkçılar ve hukukçuların büyük önem taşıdığını söyledi.
Evrensel bir sorun haline gelen şiddetin kriterlerinin belirlenmesi için oluşan İstanbul Protokolü’nün Cumhuriyet Meclisi’nde de onaylanarak kabul edildiğini hatırlatan Besim, bu anlamda bilinçlendirme ve farkındalık yaratılması için katkı koyan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

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