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İskele’de ‘pembe’ farkındalık

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İskele’de düzenlenen Pembe Balon etkinliğinde farkındalık için yüründü, pembe renkli kıyafetler ve balonlarla meme kanserine dikkat çekildi

İskele’de ‘pembe’ farkındalık
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Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanserine dikkat çekmek için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapan İskele Belediyesi, bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele Bölge Gönüllüleri ile birlikte farkındalık için işbirliği yaptı. Bu yıl 7.si düzenlenen Pembe Balon etkinliğinde farkındalık için yüründü, pembe renkli kıyafetler ve balonlarla Meme Kanserine dikkat çekildi.

İskele Belediyesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile İskele Bölge Gönüllülerinin işbirliğinde gerçekleşen 7. Pembe Balon etkinliğine katılım yoğun oldu.

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