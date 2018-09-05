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İskele’de hemşireler sokakta hizmet verecek

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İskele Belediyesi tarafından sürdürülen Evde Sağlık Hizmeti kapsamında Sağlık Birimi hemşireleri bu hafta sokakta halka hizmet verecek.

İskele’de hemşireler sokakta hizmet verecek
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3-7 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Perşembe günün kadar İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda hizmet verecek olan Sağlık Birimi hemşireleri, Cuma günü de Ecevit Meydanı’nda kurulan Cuma Pazarı’nda olacak.
Mesai saatleri içerisinde ücretsiz hizmet verecek İskele Belediyesi Sağlık Birimi, vatandaşların nabız, tansiyon, kan şekeri, vücut kitle endeksini ölçecek, birçok yararlı bilgiyi barındıran broşürleri de vatandaşlara dağıtacak

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