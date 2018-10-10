İngilizler cinsiyet seçimi için Kıbrıs’ı seçiyor

Kuzey Kıbrıs, bebeğinin cinsiyetini seçmek isteyen İngiliz çiftleri ağırlıyor. Cyprus Crown IVF merkezi hasta danışmanı Jay Karatuna, İngiltere'de cinsiyet seçiminin yasa dışı olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ın tercih edildiğini kaydetti

Bir zamanlar İngiliz turistlerin lüks otelleri, altın kumsalları ve berrak mavi denizi ile sevdiği, Avrupa'nın en göz alıcı tatil yerlerinden biri olan Kıbrıs, bebeğinin cinsiyetini seçmek isteyen çiftleri ağırlıyor.

Haberkıbrıs’ın haberine göre İngiliz Daily May gazetesine konuşan Cyprus Crown IVF merkezi hasta danışmanı Jay Karatuna ,İngiltere'de cinsiyet seçiminin yasa dışı olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ın tercih edildiğini ve burada hukuki olarak hiçbir sıkıntını bulunmadığını kaydetti.

Karatuna, “KKTC’de işin yasal boyutunu düşünmenize gerek yok. Burada her şey mübah, yıllardır bu işi yapıyoruz” diyerek Manchester, Leeds, Liverpool ve Londra’da bir çok klinikle anlaşma içinde olduklarını söyledi.

Karatuna, İngiliz doktorların,çiftleri adaya göndermeden önce ön testler ve taramalar yaptıklarını belirterek,embriyoların implante edilmesi için adaya gelen çiftlerin yaklaşık bir hafta boyunca Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Cinsiyet belirleme için adaya gelen çiftlerin, cinsiyet seçimi için 6,100 Euro (5,470 £), ilaveten ilaç için 2.000 Euro (1,793 £), embriyoların dondurulması ve depolanması için 500 Euro (448 TL) ve 100 Türk lirası (5.000 Euro) , Kan testleri için (12 £).ödedikleri belirtildi.