İlk yardım kursunu tamamlayan 30 kursiyer sertifikalarını aldı

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği ilk yardım kursunu tamamlayan 30 kursiyere törenle sertifikaları Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından verildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı Şube Amirliği desteğiyle devlet ve özel kurum çalışanlarından oluşan 30 kursiyer, Uzman Filiz Uzun ve Uzman Aynur Özkum İzveren tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Uzman Filiz Uzun, törende yaptığı konuşmada ilk yardım kurslarını 6 yıldır Eylül ayından Haziran ayına kadar düzenli olarak yaptıklarını ve yüksek bir taleple karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kurslar kapsamında bugüne kadar bin 200 kursiyere sertifika verildiğini kaydeden Uzun, “İlk müdahaleyi bilinçli olarak yapmak çok önemlidir. Biz bu kursları her ay yapmaya devam edeceğiz. Devlet veya özel sektör çalışanı olsun isteyen herkes bu kurslara katılabilir” dedi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise ilk yardım kurslarının önemine işaret ederek, kursiyerlere ve uzman eğitmenlere teşekkür etti.

İlk yardımın hayat kurtardığını vurgulayan Bakan Pilli, meslek hayatı boyunca defalarca buna şahitlik ettiğini, ilk yardım bilen birinin olay anında orda bulunmasının bir mucize olduğunu, kurslara ilginin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini, bakanlığın bu konudaki desteğinin süreceğini kaydetti.