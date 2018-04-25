İlaç ve insan kaynakları için haritalama çalışması

Bakan Besim, ilaç ve insan kaynaklarının ortak kullanımıyla ilgili ülke genelinde tüm noktaların belirlenmesi için haritalama çalışmasının hayata geçirildiğini ifade etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Belediyeler Birliği’nde bir araya geldi.

Yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı’nın sigara denetimleri dahil, sağlık ve hijyen alalındaki denetimler, yaşlılara bakım hizmeti, haşere ve sivrisinekle mücadele gibi birçok alanda işbirliği yaptığını belirten Bakan Besim, bu alandaki çalışmalarla ilgili istişare için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Bakan Besim, haşere ve sivrisinek konusunda daha önce ilgili kesimlerin katılımıyla Sağlık Bakanlığında ortak bir çalışma yapıldığını, ilaç ve insan kaynaklarının ortak kullanımıyla ilgili ülke genelinde tüm noktaların belirlenmesi için haritalama çalışmasının hayata geçirildiğini ifade etti.

Sağlık alanında yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemine değinen Bakan Besim, böylelikle ülke kaynaklarının daha doğru kullanılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, sağlığın her şeyin ötesinde olduğunu, belediyelerin koruyucu sağlık hizmetleri, çevre koşulları, hijyen gibi önemli görevleri bulunduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ile ilgili her konuda istişareye devam edeceklerini, Bakan Besim’in bu ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi ve Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Besim, ziyaretinde çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.