İkisi yerli üçü ithal sebze ve meyveler imha edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 55 yerli üründen 2’sinde, 39 ithal üründen 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.
Tarim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mart tarihlerini kapsayan analizlerde, ithal ürünler arasında limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ait Elma (Stk) menşeine iade edilecek. Halil Kasap Pazarlama’ya ait armut(deveci) ve SVS Ticaret Limited’e ait kırmızı acı biber imha edildi.
Yerli ürünlerde ise Doğancı’da Salih Çınar'a ait kapya biber ve çarliston biber limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmadan imha edildi.
Yeniboğaziçi’nde Kemal Zurnacılar'a ait enginarın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Kepek(Yemlik)
|
Temiz
|
2
|
Başpınar Ltd.
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
3
|
Assembol İth. İhr.
|
İthal
|
Kuru Üzüm
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
8
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
9
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Yeşil Şili Biber
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Kırmızı Şili Biber
|
Temiz
|
14
|
Tüccaroğlu
|
İthal
|
Antep Fıstık İçi
|
Temiz
|
15
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Antep Fıstık İçi
|
Temiz
|
16
|
Fasdat Gıda
|
İthal
|
Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
17
|
Fasdat Gıda
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
18
|
Başpınar Ltd.
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
19
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
20
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
21
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Limit Üstü
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Limit Üstü
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
26
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
27
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
28
|
Helvasan
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
33
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Limit Üstü
|
34
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
35
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
36
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Üzüm(R.G)
|
Temiz
|
37
|
Engin Hürsen Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
Engin Hürsen Ltd
|
İthal
|
Elma(Arjantin)
|
Temiz
|
39
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Kuru Soğan
|
Temiz
|
40
|
Mehmet Akkaya
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
41
|
Emine Çelik
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
42
|
Erol Oğul
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
43
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
44
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
45
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
46
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
47
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Marul
|
Temiz
|
48
|
Esat Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
49
|
Gizem Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
50
|
Yeşim Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
51
|
Halil Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
52
|
Tayfun Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
53
|
Hasan Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
54
|
Cemal Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
55
|
Filiz Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
56
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
57
|
İzzet Atılan
|
Güneşköy
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
58
|
Osman Eser
|
Yeşilyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
59
|
Mutafa Köleoğlu
|
Doğancı
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
60
|
Kemal Günsel
|
Taşpınar
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
61
|
Semra Mahmutoğlu
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
62
|
Simena Tatil Köyü
|
Lapta
|
Maydanoz
|
Temiz
|
63
|
Simena Tatil Köyü
|
Lapta
|
Kırmızı Kapya Biber
|
Temiz
|
64
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Domates
|
Temiz
|
65
|
Hasan Zengi
|
Alsancak
|
Enginar
|
Temiz
|
66
|
Kemal Zurnacılar
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Limit Üstü