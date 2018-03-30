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İkisi yerli üçü ithal sebze ve meyveler imha edildi

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İkisi yerli üçü ithal sebze ve meyveler imha edildi
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 55 yerli üründen 2’sinde, 39 ithal üründen 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.
Tarim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  23-29 Mart tarihlerini kapsayan analizlerde, ithal ürünler arasında limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ait Elma (Stk) menşeine iade edilecek.  Halil Kasap Pazarlama’ya  ait armut(deveci) ve SVS Ticaret Limited’e ait  kırmızı acı biber  imha edildi.
Yerli ürünlerde ise Doğancı’da Salih Çınar'a ait kapya biber ve çarliston biber limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmadan imha edildi.
Yeniboğaziçi’nde Kemal Zurnacılar'a ait enginarın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nej Grain Ltd.

İthal

Kepek(Yemlik)

Temiz

2

Başpınar Ltd.

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

3

Assembol İth. İhr.

İthal

Kuru Üzüm

Temiz

4

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

7

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

8

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

9

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

11

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Armut(Ank)

Temiz

12

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Yeşil Şili Biber

Temiz

13

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

14

Tüccaroğlu

İthal

Antep Fıstık İçi

Temiz

15

Hüdaverdi Karaca

İthal

Antep Fıstık İçi

Temiz

16

Fasdat Gıda

İthal

Kırmızı Pul Biber

Temiz

17

Fasdat Gıda

İthal

İsot Biber

Temiz

18

Başpınar Ltd.

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

19

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

21

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(Deveci)

Limit Üstü

23

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Stk)

Limit Üstü

24

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

25

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Üzüm

Temiz

26

Özçağ Free Port

İthal

Kepek

Temiz

27

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Üzüm

Temiz

28

Helvasan

İthal

Susam

Temiz

29

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

30

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

31

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

32

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

33

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Limit Üstü

34

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

35

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

36

SVS Tic Ltd.

İthal

Üzüm(R.G)

Temiz

37

Engin Hürsen Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

Engin Hürsen Ltd

İthal

Elma(Arjantin)

Temiz

39

Bekir Cura

İthal

Kuru Soğan

Temiz

40

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

41

Emine Çelik

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

42

Erol Oğul

Tatlısu

Fasulye

Temiz

43

Adem Çil

Tatlısu

Dolmalık Biber

Temiz

44

Adem Çil

Tatlısu

Salatalık

Temiz

45

İbrahim Ateş

Tatlısu

Fasulye

Temiz

46

İbrahim Ateş

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

47

Adem Çil

Tatlısu

Marul

Temiz

48

Esat Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

49

Gizem Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

50

Yeşim Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

51

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

52

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

53

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

54

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

55

Filiz Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

56

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(İh)

Temiz

57

İzzet Atılan

Güneşköy

Valencia Portakal(İh)

Temiz

58

Osman Eser

Yeşilyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

59

Mutafa Köleoğlu

Doğancı

Valencia Portakal(İh)

Temiz

60

Kemal Günsel

Taşpınar

Valencia Portakal(İh)

Temiz

61

Semra Mahmutoğlu

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

62

Simena Tatil Köyü

Lapta

Maydanoz

Temiz

63

Simena Tatil Köyü

Lapta

Kırmızı Kapya Biber

Temiz

64

Mehmet Dolmacı

Lapta

Domates

Temiz

65

Hasan Zengi

Alsancak

Enginar

Temiz

66

Kemal Zurnacılar

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Limit Üstü
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