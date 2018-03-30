İkisi yerli üçü ithal sebze ve meyveler imha edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 55 yerli üründen 2’sinde, 39 ithal üründen 3’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mart tarihlerini kapsayan analizlerde, ithal ürünler arasında limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ait Elma (Stk) menşeine iade edilecek. Halil Kasap Pazarlama’ya ait armut(deveci) ve SVS Ticaret Limited’e ait kırmızı acı biber imha edildi.

Yerli ürünlerde ise Doğancı’da Salih Çınar'a ait kapya biber ve çarliston biber limit üstü pestisit kalıntısı içermesinden ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanmadan imha edildi.

Yeniboğaziçi’nde Kemal Zurnacılar'a ait enginarın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Nej Grain Ltd. İthal Kepek(Yemlik) Temiz 2 Başpınar Ltd. İthal Arpa(Yemlik) Temiz 3 Assembol İth. İhr. İthal Kuru Üzüm Temiz 4 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 5 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 6 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz 7 SVS Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 8 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Domates Temiz 9 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 10 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 11 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(Ank) Temiz 12 Onbaşı İşl Ltd İthal Yeşil Şili Biber Temiz 13 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz 14 Tüccaroğlu İthal Antep Fıstık İçi Temiz 15 Hüdaverdi Karaca İthal Antep Fıstık İçi Temiz 16 Fasdat Gıda İthal Kırmızı Pul Biber Temiz 17 Fasdat Gıda İthal İsot Biber Temiz 18 Başpınar Ltd. İthal Arpa(Yemlik) Temiz 19 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 20 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 21 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz 22 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Limit Üstü 23 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Limit Üstü 24 Nuri Ersoy Ltd İthal Kırmızı Acı Biber Temiz 25 Onbaşı İşl Ltd İthal Üzüm Temiz 26 Özçağ Free Port İthal Kepek Temiz 27 Onbaşı İşl Ltd İthal Üzüm Temiz 28 Helvasan İthal Susam Temiz 29 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 30 SVS Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 31 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 32 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 33 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü 34 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz 35 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz 36 SVS Tic Ltd. İthal Üzüm(R.G) Temiz 37 Engin Hürsen Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 38 Engin Hürsen Ltd İthal Elma(Arjantin) Temiz 39 Bekir Cura İthal Kuru Soğan Temiz 40 Mehmet Akkaya Tatlısu Ayşe K.Fasulye Temiz 41 Emine Çelik Tatlısu Ayşe K.Fasulye Temiz 42 Erol Oğul Tatlısu Fasulye Temiz 43 Adem Çil Tatlısu Dolmalık Biber Temiz 44 Adem Çil Tatlısu Salatalık Temiz 45 İbrahim Ateş Tatlısu Fasulye Temiz 46 İbrahim Ateş Tatlısu Ayşe K.Fasulye Temiz 47 Adem Çil Tatlısu Marul Temiz 48 Esat Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 49 Gizem Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 50 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 51 Halil Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 52 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 53 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 54 Cemal Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 55 Filiz Nizam Türkmenköy Enginar(İh) Temiz 56 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz 57 İzzet Atılan Güneşköy Valencia Portakal(İh) Temiz 58 Osman Eser Yeşilyurt Valencia Portakal(İh) Temiz 59 Mutafa Köleoğlu Doğancı Valencia Portakal(İh) Temiz 60 Kemal Günsel Taşpınar Valencia Portakal(İh) Temiz 61 Semra Mahmutoğlu Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz 62 Simena Tatil Köyü Lapta Maydanoz Temiz 63 Simena Tatil Köyü Lapta Kırmızı Kapya Biber Temiz 64 Mehmet Dolmacı Lapta Domates Temiz 65 Hasan Zengi Alsancak Enginar Temiz 66 Kemal Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(İh) Limit Üstü