İkinci kalp nakli de başarıyla yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 17 Nisan 2019’da yapılan ilk kalp naklinin ardından ikinci kalp naklinin 16 Ocak 2020’de ikinci kalp nakli de başarıyla gerçekleştirildi

Kıbrıs genelinde ikinci kalp naklinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmasının ardından hasta stabil bir şekilde başarıyla servise alındı.

Kalp nakli olan 57 yaşındaki Ruhi Ünal’ın önümüzdeki haftalarda taburcu edilmesi planlanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, kalp naklinden 12 gün sonra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Emiroğlu ve kalp nakli olan Ruhi Ünal ile görüştü.

Kıbrıs’ta ilk kalp naklinin 17 Nisan 2019’da, ikinci kalp naklinin ise 16 Ocak 2020’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Birtan, “Tüm adada ilk kez kalp naklini gerçekleştirdik. Bundan gurur ve onur duyuyoruz. Bu başarı ekibin ve hastanenin başarısıdır” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Ozan Emiroğlu da kalp yetmezliğinin toplumda en sık ölüm sebebi olduğunu, hastaların, teşhis konamadan ani ölümle kaybedildiğini söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın Kalp Yetmezliği Merkezleri kurulmasına yönelik çalışma başlattığını belirtti.

Kalp nakli olan Ruhi Ünal da sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyleyerek, ameliyatında ve sonrasında kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarda organ bağışının önemine de işaret edilerek, halka organ bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.

ÜNAL: EN ÜST DÜZEYDE BAKIM YAPILIYOR, SAĞLIĞIM HER GÜN İYİYE GİDİYOR

Kalp nakli olan Ruhi Ünal, ameliyatının çok iyi geçtiğini, sağlığın her gün iyiye gittiğini söyledi.

Hastalığı nedeniyle sürekli yorgunluk çektiğini, yürüyemediğini, merdiven çıkamadığını dile getiren Ünal, 16 Ocak’taki ameliyatının ardından artık sağlığına kavuşacağını kaydetti.

Ünal, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarından, hastaneden ve kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personelinden çok memnun olduğunu, kendisine en üst düzeyde bakım yapıldığını belirtti.

Organ bağışı olmasaydı kalp naklinin gerçekleşemeyeceğini söyleyen Ünal, organ bağışının artması gerektiğini ifade etti.

Ünal, herkese bağış yapma çağrısında bulundu.

BİRTAN: ADA ÇAPINDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK. BU EKİBİN VE HASTANENİN BAŞARISIDIR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, 2007 yılında kalp damar cerrahisi ekibinin oluşturulduğunu ve Türkiye’den de destek alınarak, açık kalp ameliyatlarının başladığını belirtti.

Birtan, ekibin oluşturulması ve ameliyatların başlamasıyla komplike ameliyatlar olan; atan kalp baypas, kapak onarımları ve aort cerrahisi gibi alanlarda da başarı sağlandığını kaydetti.

Yetmezlik grubunun en zor hasta grubu olduğuna işaret eden Birtan, bu hastaların büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiğini söyledi. Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu ile birlikte bu gruba yönelik, hastalara şifa verebilmek için İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkelerde düzenlenen özel kurslara katıldıklarını söyledi.

Birtan, yapay kalp uygulamasına başladıklarını akabinde kalp nakillerinin geldiğini kaydetti.

Bu doğrultuda Kıbrıs’ta ilk kalp naklini 17 Nisan 2019’da, ikincisini ise 16 Ocak 2020’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Birtan, “Tüm adada ilk kez kalp naklini gerçekleştirdik. Bundan gurur ve onur duyuyoruz. Bu başarı ekibin ve hastanenin başarısıdır” dedi.

Birtan, ameliyatların Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Beyazıt ve Prof. Dr. Cengiz Türkay eşliği ve desteğiyle, kendisi ve Dr. Ozan Emiroğlu öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Birtan, kalp damar cerrahisinin en zor etabı olan bu ameliyatın ancak verici (donör) çıktığı takdirde yapılabildiğini vurguladı.

İkinci nakil ameliyatını olan Ruhi Ünal’ın 57 yaşında olduğunu, ileri derecede kalp yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğünü söyledi.

Ünal’ın durumunun stabil olduğunu söyleyen Birtan, iki haftadan sonra ilk biyopsinin yapılacağını, sıkıntı çıkmadığı takdirde üçüncü haftanın sonunda taburculuğunun planlanacağını belirtti.

Bu tip hastaların bağışıklık sistemlerine yönelik aldığı ilaçlar bulunduğunu dile getiren Birtan, tamamıyla normal hayata, toplum içine karışmalarının bir yılı bulduğunu kaydetti.

Birtan, hastaların enfeksiyon, grip ve viral enfeksiyonlara duyarlı olmaları sebebiyle bir yıl toplumdan daha izole yaşamaları gerektiğini söyledi.

“KALBİN DÖRT SAATTE NAKLEDİLMESİ LAZIM, ZAMANLA MÜCADELE EDİLİYOR”

Kalp naklinin, kalbin atan, hareketli olan bir organdan yapılması nedeniyle çok hızlı gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Birtan, “Kalp naklinde zamanla mücadele ederiz. Çıkarılan kalbin dört saatte nakledilmesi lazım. Diğer organlarda zaman konusunda esneklik olabilir ama kalpte olmaz” dedi.

“DEVLET HASTANESİNDE BÖBREK VE KALP NAKLİ YAPILABİLİYOR”

Birtan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde böbrek ve kalp nakillerinin yapıldığını söyledi.

Diğer organ nakillerinin canlıdan canlıya yapılabileceğini dile getiren Birtan, kalp naklinin ise ancak kadavradan, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan kalp ile gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Birtan, “Bu nedenle dünyada en az yapılan nakillerden biridir” dedi.

Nüfusa göre organ bağışının beklenen düzeyde olmadığına işaret eden Birtan, “Hızlı bir şekilde beklenen düzeye ulaşacağımıza eminim” dedi.

Yasa ve tüzüklerin yeni geçtiğini söyleyen Birtan, halkın konuya hızlı bir şekilde alıştığını ve adapte olmaya başladığını, bunun, gelecekte organ bağışı konusunda halkın duyarlı olacağını gösterdiğini belirtti.

EMİROĞLU: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI BİR NUMARALI ÖLÜM SEBEBİ

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Ozan Emiroğlu, kalp ameliyatlarına 2007 yılında başladıklarını ekibinin yıllar içinde tecrübe kazandığını belirtti.

Emiroğlu, 2007-08 yıllarında yılda yaklaşık 20 ameliyat yapılırken, 2019 yılında 235 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalp yetmezliğinin toplumda birinci ölüm sebebi olduğuna vurgu yapan Emiroğlu, teşhis konamadan ani ölümle hastaların kaybedildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerde Kalp Yetmezliği Merkezleri kurulduğunu belirten Emiroğlu, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın bu merkezin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattığını söyledi.

Emiroğlu, kardiyoloji bölümünün haftada iki gün kalp yetmezliği polikliniği bulunduğunu kaydetti.

Kalp damar hastalıkların tüm dünyada ve ülkede en sık, bir numaralı ölüm sebebi olduğuna işaret eden Emiroğlu, onkolojik hastalıklara yönelik erken tanı merkezlerine benzer merkezlerin kalp yetmezliği için de kurulması gerektiğini belirtti.

Kalp yetmezliği konusunda farkındalığın artması gerektiğini dile getiren Emiroğlu, kalp yetmezliği aile hikayesi olan, aşırı yorgunluk hisseden ve nefes darlığı çeken, 45 yaş sonrası bireylerin rutin kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kalp yetmezliği grubunda hasta sayısının 20’ye ulaştığına işaret eden Emiroğlu, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Emiroğlu, “Organ bağışı yaparak ile kaybedilebilecek hastalara can verebilirsiniz” dedi.