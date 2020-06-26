banner411
banner69
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
383 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
73 0
 
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
77 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
101 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
150 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
71 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
69 0
banner460

İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke

banner27

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, corona virüste (COVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in  Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 2

Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede ölüme neden olan salgına karşı alınan önlemler ise pek çok bölgede gevşetilmiş durumda. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 3

Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi corona virüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 4

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, corona virüste (COVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 5

Bu açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde  ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 6

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi, bu sonuçlara 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştı. 

İşte corona virüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke (Oxford Üniversitesi açıkladı) - 7

Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.