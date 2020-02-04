İki toplumlu sağlık komitesi; DSÖ belirttiği tüm önlemler alındı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, adanın her iki tarafında, tarama dahil, Dünya Sağlık Örgütü'nün işaret ettiği tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

İKİ TOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİ: “CORONAVİRÜS’E KARŞI ADANIN HER İKİ TARAFINDA DA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN İŞARET ETTİĞİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI”

Ara bölgede bugün toplanan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, toplantının ardından yaptığı ortak açıklama, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından duyuruldu.

Komitenin açıklamasına göre, Komite üyeleri yakın temasta kalmayı, bilgi alışverişinde bulunmaya devam etmeyi ve gerekli gördüğü takdirde karşılıklı yardım sağlamayı kararlaştırdı.

Sağlık Teknik Komitesinin geçmişte benzer acil sağlık durumlarında başarılı şekilde işbirliği yaptığı kaydedilen açıklamada, Komite üyelerinin toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis’e bilgi verdiği, liderlerin kendilerine yapılan açıklamalardan memnun kaldığı ifade edildi.