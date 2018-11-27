İçerdiği Katkı Maddeleriyle Kansere Sebebiyet Verebilen 15 Yiyecek

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri olan kanser, hem zorlu tedavi süreciyle hem de yaşattığı acılarla hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Ne sebebi ne de tedavisi tam olarak ortaya konulabilen bu hastalığa dair birçok şey yazılıp çiziliyor. Her gün kanser tedavisi ve kansere iyi gelen yiyecekler gibi başlıklarla okuduğumuz haberlere ek olarak, kansere sebebiyet veren yiyecekler de mevcut. İçeriği nedeniyle kansere sebep olabilen 15 yiyeceği sizler için derledik.

1. Konserve domates



Domatesin enfeksiyon direncini arttırdığını ve dolayısıyla kanserle savaştığını biliyoruz. Yine de yiyecekleri uzun süre muhafaza etmeye yarayan konservelerin içindeki Bisphenol A (BPA) maddesi, kansere sebebiyet verebiliyor. Canadian Cancer Society’nin araştırması, konserve domatesleri, kansere sebep olabilen yiyecekler listesine ekledi.

2. Asitli içecekler

Besin değeri olmayan ve yüklü miktarda fosfat, şeker ve kimyasal içeren bu içecekler, kanserin sebeplerinden biri olabilir. Yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler kullanılan bu içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var.

3. Çiftlik balıkları



İçerdiği omega-3 gibi yağlardan dolayı sağlıklı olduğunu düşündüğümüz balıklar, aslında sağlığımıza zarar veriyor olabilir. Özellikle çiftliklerde yetiştirilen balıklar, doğal beslenme düzenine sahip olmadıkları için omega açısından zengin olmayabilirler. Kullanılan zirai ilaçların PCBs, canthaxanthans gibi zararlı kimyasallar içerdiğini de düşünürsek doğal balıkların daha sağlıklı olabileceğini söyleyebiliriz.

4. İşlem görmüş etler



Salam, sosis, jambon gibi ısıl işlem görmüş et ürünleri de kanser sebeplerinden biri olabilir. Lezzet ve görünümlerinin değişmesi için bu yiyeceklere birçok koruyu madde eklenebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 800 kişinin üzerinde yaptığı araştırmaya göre, günde 50 gram işlem görmüş et tüketmek, kolon kanseri riskini %18 oranında arttırabiliyor.

5. Mikrodalga fırında patlamış mısır



Patlamış mısır da lezzetli olmasının yanı sıra kansere sebep olabilen yiyecekler arasında. Araştırmalara göre, hazır patlamış mısırların paketlemesinde kullanılan malzeme, PFOA içeriği ile karaciğer ve bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Normalde faydalı bir yiyecek olan mısır, mikrodalga fırında patlatıldığında kanser gibi hastalıkları davetiye çıkarabiliyor.

6. Hidrojene yağlar



Genellikle bitkisel yağlarda ve margarinlerde kullanılan yöntem, doymamış yağın daha fazla hidrojen emerek doymuş yağa çevrilmesine yadımcı oluyor. Kolesterolü ve damar tıkanıklığını tetikleyen bu yağlar, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıklara sebep olabiliyor.

7. Patates cipsleri

Genelikle tatlandırıcı ve renklendirici kullanılan patates cipsleri de kansere sebep olan yiyecekler arasında. Fazla tuzlu olan ve yüksek oranda sodyum içeren bu yiyecekler, aşırı kilo alımına sebep olabileceği gibi kansere sebep olabiliyor. Atıştırmalık olarak meyveleri tercih etmek, kanser gibi hastalıklardan korunmak için faydalı olabilir.

8. Alkollü içecekler

Alkol kullanımı da göğüs kanseri, kolon kanseri, karaciğer kanseri gibi birçok kanser çeşidine sebep olabiliyor. Sigara kullanımıyla birlikte bu risk daha da artıyor. Beslenme alışkanlarımızı kötü etkileyen alkol aynı zamanda içeriğindeki etanol sebebiyle asetaldehit denilen zararlı kimyasalı vücudumuza sokuyor. Araştırmalara göre, alkol tüketimizi azaltmak, kanser riskini azaltmak anlamına geliyor.

9. Yapay tatlandırıcılar



Araştırmalara göre, obezite, diabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan tatlandırıcılar, birçok hastada kilo dengelemede fayda sağlamadığı gibi kansere de sebep olabiliyor. Tatlandırıcıların içinde genellikle kullanılan aspartame (NutraSweet) maddesi, migren ve beyin tümörü gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Bal gibi doğal tatlandırıcıları kullanmak, kanser ve benzer hastalıklardan korunmak için faydalı olabilir.

10. Rafine beyaz un



Üç beyazdan biri olan unun faydalı olmadığını herkes duymuştur. Obezite gibi hastalıkların sebebi olan un, aynı zamanda kansere sebep olan yiyecekler arasında. Üretimde kullanılan alloksan maddeler sebebiyle yüksek glisemik endeksine sahip olan bu gıdalar, kandaki şeker üzerinden kanser hücrelerini de tetikleyebiliyor. Tam tahıllı ekmekleri tercih etmek, kanseri önlemek için sağlıklı bir alternatif.

11. Rafine beyaz şeker



Bağışıklık sisteminin dengesini bozarak anksiyete, hiperaktiflik, aşırı kilo, depresyon gibi sorunlara sebep olan beyaz şeker, aynı zamanda kanser sebepleri arasında. Araştırmalara göre, kanserden korunmak için bal, meye gibi doğal besinler kullanmakta fayda var.

12. Turşu gibi aşırı tuzlu besinler



Mideyi ve bağırsakları etkileyen aşırı tuzlu gıdalar, yüksek oranda nitrata sahip. Vücutta kansere sebep olan nitrozaminlere dönüşen bu gıdalar, DNA’nıza zarar verebilir. Araştırmalara göre, geleneksel mutfağında bu türlü besinlere fazlaca yer verilen kişiler, mide kanseri riski taşıyor. Bu besinleri evde, tuz oranını kontrol ederek yapmak, kanserden korunmada sağlıklı bir alternatif olabilir.

13. GDO’lu gıdalar



Besinlerin raf ömrünü, lezzetini ya da içeriğini değiştirmek için DNA’larına yapılan müdahaleler, sağlığımız için de bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalara göre, GDO’lu yiyecekler kanser, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi birçok soruna sebep olabiliyor. Mümkün olduğunca organik gıdaları tercih etmek, kanser gibi hastalıklardan korunmak için elzem.

14. ‘Kirli’ sebze ve meyveler



Kanada Kanser Derneği’nin araştırmasına göre, sebze ve meyvelerde kullanılan zirai ilaçlar, lenfoma, cilt kanseri, akciğer kanseri gibi birçok kanser türüne davetiye çıkarıyor. Bazı besinlerin yalnızca organik olanlarını tüketmek, kanserden korunmak için de büyük önem arz ediyor.

15. Hormon ve antibiyotik katkılı etler



Hayvanların kilolarını arttırmak ya da onları hastalıktan korumak için kullanılan hormonlar da kanser sebepleri arasında. Araştırmalar, bu tarz ilaçlar kullanılan etleri tüketmenin zararlı olacağını öne sürüyor. Bizlerin ve sevdiklerimizin hayatını tehdit eden kanser gibi hastalıklardan korunmak için sağlıklı ve doğal yiyecekler tüketmek, sigara ve alkolden uzak durmak büyük önem arz ediyor.