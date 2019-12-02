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Hormon bozukluğuna neden olan faktörler

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Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder.

Hormon bozukluğuna neden olan faktörler

  Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. 

FAST FOOD TÜKETİMİNİ AZALTIN: Sağlıklı bir diyete başladığınızda hangi ürünleri yemeyi bırakmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Yararlı yağlar zeytin ve keten tohumu, yumurtalar, süt ürünleri, et, balık ve buğday tohumlarında bulunur.

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ÇOK FAZLA TURPGİL SEBZE TÜKETMEK: İyot eksikliği çekiyorsanız, çok fazla lahana, şalgam ve turp yemeniz önerilmez. Bu ürünler azot ve kükürt içeren glukozinolatlar içerir.

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ÇOK FAZLA KAFEİN TÜKETİYORSUNUZ: Güne bir fincan kahve ile başlamak pek sıkıntılı bir durum değildir. Fakat çok sık içmek de yararlı sayılmaz. Kahve ve çay, vücutta kortizol miktarını arttıran kafein içerir. Bu stres hormonu, tiroidi etkiler ve metabolizmamız kötüleşir.

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YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLERİ TÜKETMEK: Yüksek glisemik indeks, bozulma sürecinin çok hızlı olduğu anlamına gelir. Tiroidinizi sağlıklı tutmak için ne yediğinize dikkat etmek önemlidir. Yüksek glisemik ürünler tatlılar, hamur işleri, makarnalar ve beyaz pirinçtir. Bu yiyecekler çok miktarda karbonhidrat içerir ve iyot emilim sürecini etkiler. İyot eksikliği tiroid sorunlarına yol açar. Tabii ki, yüksek glisemik indeksli ürünleri yemekten vazgeçmek neredeyse imkansız, ancak diyetinizde bunların miktarını azaltabilirsiniz.

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TEREYAĞI VE MARGARİN TÜKETMEK: Kolesterol, lipit dengesini ve tiroidin çalışmasını etkiler. Bu gerçeğe rağmen, hayvansal yağ içeren gıdaları yemeyi bırakmamanız tavsiye edilir. Örneğin, tereyağı selenyum ve D vitamini kaynağıdır. Yediğiniz tereyağı miktarını kontrol etmek mümkündür.

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ALKOL BAĞIMLILIĞI: Alkol, pankreas salgılarını artırabilir veya azaltabilir. Her iki vaka da vücudu etkiler. Böylece kadınlar regl problemleri yaşamaya başlarken erkekler de düşük libidodan acı çekmeye başlar. Tiroid sorunları vejetatif sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

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ÇOK FAZLA SOYA BAZLI ÜRÜN TÜKETMEK: Soya yararlı olabilir. Fakat anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez. Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.

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SİGARA İÇMEK: Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir. Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.

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STRES: Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

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