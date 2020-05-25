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Hollanda’da 19 çocukta coronayla bağlantılı yeni hastalık görüldü

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Hollanda’da 19 çocuğun, corona virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen ve Kawasaki sendromuna benzeyen yeni hastalığa yakalandığı belirtildi

Hollanda’da 19 çocukta coronayla bağlantılı yeni hastalık görüldü

Hollanda Pediatri Derneği (NVK) tarafından çocuk doktorlarından yeni hastalıkla ilgili vakaları bildirmeleri istendi.

Hekimler, 19 çocukta yeni hastalığa ilişkin belirtilere rastlandığını açıkladı. Bu çocukların 10'unda corona virüsü tespit edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, çocuklarda neredeyse sadece 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen nadir Kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromu (TSS) belirtileri görüldü. Çocuklardan sadece 4'ü, 5 yaşından küçüktü. Diğerleri ise 5-18 yaş aralığındaydı.

Covid-19 ile ilişkilendirilen yeni hastalığa ilişkin vakalar ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştı. Ardından İrlanda, Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’de de görüldü.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) hazırladığı bir rapora göre, Avrupa genelinde 230 çocuk, ‘muhtemelen bu yeni hastalık nedeniyle’ hayatını kaybetti.

İngiltere’de 14, Fransa’da da 9 yaşındaki bir çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybederken, Fransa’da geçen hafta toplam vaka sayısının 135’e yükseldiği açıklanmıştı.

ABD medyasına göre, New York’ta yaşayan 3 çocuk da bu hastalık nedeniyle öldü. Eyaletteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 102 çocukta yeni hastalığın belirtileri olduğu ifade edildi.

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