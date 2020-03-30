"Hipertansiyon ilaçları ile koronavirüs arasında bağ yok"

Hipertansiyon Uzmanı ve “Fellow of American Heart Association” olan Prof. Dr. İbrahim Benter ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ortak bir açıklama yayınlayarak, sosyal medyada dolaşan tansiyon ilaçlarının Corona virüs (Covid-19) enfeksiyonu açısından risk oluşturduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptılar

Hipertansiyon Uzmanı ve “Fellow of American Heart Association” olan Prof. Dr. İbrahim Benter ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ortak bir açıklama yayınlayarak, sosyal medyada dolaşan tansiyon ilaçlarının Corona virüs (Covid-19) enfeksiyonu açısından risk oluşturduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tansiyon ilacı kullananlara bu ilaçları doktorların yönlendirmesi doğrultusunda kullanmaya devam etmelerini tavsiye eden Benter ve Gürkut, iddiaların henüz doğrulanmadığını belirtti.

Son günlerde ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin covid-19 enfeksiyonu açısından risk oluşturduğu bilgisinin sosyal medyada dolaştığını belirten Benter ve Gürkut, bu tür ilaçlar kullanan bazı hastaların “ilaçlarını kullanmaktan vaz geçmeleri gerekip gerekmediğini” sorduklarını kaydetti.

Gürkut ve Benter’in ortak açıklamasında şunlara yer verildi:

“Bazı laboratuvar çalışmaları ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin ACE2 protein seviyesini yükselttiğini göstermiştir. Sars Cov-2 (Yeni Koronavirüs) hücrelere girmek için ACE2 proteinini kullandığı için bazı uzmanlar ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin Covid-19 enfeksiyonlarının daha ağır bir tabloya neden olabileceğini bildirmiştir. Ancak bu iddialar şimdiye kadar insanlar üzerinde yapılan gözlemlerde ispat edilememiştir. Kaldı ki anjiyotensin II’nin seviyesini düşürdükleri için ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin akciğerlerde virüslere karşı faydalı olduğu da bilinmektedir.

Günümüzde elimizdeki bilgilere göre ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin hipertansiyon ve diabet hastalarında kalp/damar/böbrek problemlerini çözmek için çok faydalı olduğunu göstermektedir. Kesin olmayan bilgi ise ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin Sars Cov-2 (Yeni Koronavirüs) virüsünün zararlarını artırdığıdır.

Kesin olmayan bir bilgiden dolayı yıllarca faydaları ispat edilmiş ilaçların kullanımını durdurmak mantıklı gözükmemektedir. Avrupa, Kanada ve Amerika hipertansiyon ve kalp cemiyetleri, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin covid-19 enfeksiyonunun yayıldığı bu günlerde terk edilmesi veya kullanılmaması yönünde bir karar almamıştır.

ACE İNHİBİTÖRLERİ



Ace İnhibitörleri - Tansiyon ilaçları örnek: Capoten, Kapril (captopril), Vasotec , Enapril (enalapril), Prinivil, Zestril (lisinopril), Lotensin (benazepril), Delix, Altace (ramipril).

Anjiyotensin reseptör blokerleri - Tansiyon ilaçları örnek: Azilsartan (Edarbi), Atacand (Candesartan), Eprosartan, Irbesartan (Avapro), Cozaar (Losartan), Olmesartan (Benicar), Telmisartan (Micardis), Valsartan (Diovan).”