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Hindistan cevizi yağının zararları

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Hindistan cevizi yağının büyük popülaritesine ve yaşam koçlarından aldığı övgülere rağmen, Harvard'lı bir profesörün bu eğilime olan sert eleştirisi, tartışmaları beraberinde getirdi.

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Hindistan cevizi yağının zararları
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 ABC News'ta yer alan habere göre; Freiburg Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Önleyici Tıp Bölümü yöneticisi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda profesör olan Karin Michels, yaptığı bir konuşmasında hindistan cevizi yağını "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanları hindistan cevizi yağı tüketmemeye çağırdı. 

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Profesör Michels, “Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları” başlıklı 50 dakikalık konuşmasında, en çok yapılan hatalara dikkat çekti. Profesör Michels, hindistan cevizi yağının oda sıcaklığında katı hale geldiğini ve yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerdiğini, buna karşılık, hayvansal yağ içeren domuz yağının bile yüzde 40 oranında doymuş yağ içerdiğini söyledi. 

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Kardiyolog Dr. Robert Segal, “LDL kolesterolünü yükselttirseniz, kendinizi kalp hastalığı riskine sokmuş olursunuz. Bazı insanlar araştırma yapmak yerine sağlık trendlerini izler. Ancak şunu söylemeliyim ki; Hindistan cevizi yağı, domuz yağı veya tereyağından çok daha fazla yağlı" dedi. 

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Amerikan Kalp Derneği, geçen yıl yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle, hindistan cevizi yağının, kalp hastalığına neden olduğu bilinen kötü kolesterolü veya LDL'yi yükselttiğini açıklamıştı. Sertifikalı beslenme uzmanlarının sadece yüzde 37'si hindistan cevizi yağının sağlıklı olduğunu kabul etti. Amerikan Kalp Derneği, halkın kanola, aspir, ayçiçeği veya zeytinyağı gibi doğal olarak oluşan bitkisel yağları tercih etmesini tavsiye etti.

 

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Amerikan Kalp Derneğinden yapılan bir açıklamada, günde 2,000 kalori tüketen birinin, yaklaşık 11 ila 13 gram doymuş yağ aldığı belirtilmişti. Federal Ulusal Besin Veri Tabanı'na göre ise bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı 11 gramdan fazla doymuş yağ içeriyor. Bu, Amerikan Kalp Derneği'nin tavsiye ettiği günlük limitin neredeyse tamamı 

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Kardiyolog Dr. Robert Segal, “Eğer hindistan cevizi yağı kullanıyorsanız mutlaka kolesterolünüzü kontrol ettirmelisiniz. Hindistan cevizi yağı, sindirmekten ziyade cilt sağlığı için kullanılması daha iyidir" açıklamasında bulundu.

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