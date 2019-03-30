“Her bölgede erken tanı merkezleri hayata geçirilmeli”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, kanser teşhislerinin yüzde 50’sinin kişinin kendisinin tespit ettiğine dikkat çekerek, “Çökmüş olan erken tanı ve tarama çalışmalarımız yeniden çalışır hale getirilmeli” dedi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, kanser erken tanı ve tarama çalışmalarının yeniden başlatılmasını, gezici tarama aracıyla da tüm bölgelerde çalışma yapılmasını istedi.

Sistemi güçlendirerek her bölgede erken tanı merkezlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Kocaismail, “Eğer insanlarımızı rutin taramalardan geçirirsek devletin pahalı ilaçlar almasına gerek kalmadan ucuza mal olacak tetkiklerle halkı korumuş olacağız” dedi.

Raziye Kocaismail, eldeki nüfus verilerine göre ülkedeki kanser hastalığının arttığının söylenemeyeceğini belirtti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail halkı, kullanmadıkları kıyafetleri kanser hastaları yararına değerlendirilmek üzere derneğe bağışlamaya da çağırdı.

KHYD, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Dernek bu yıl da hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi sosyal ve eğitici etkinlik düzenleyecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği merkez binasındaki basın toplantısında konuşan KHYD Başkanı Raziye Kocaismail öncelikle seslerini duyurmalarına yardımcı oldukları için basın mensuplarına teşekkür etti.

“Ne yazık ki Kanser Haftasına, kanser hastalığından kaybetmiş olduğumuz genç insanlarımızın acısıyla giriyoruz” diyen Kocaismail, kaybedilenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilerken binlerce kanser hastasının bu mücadeleyi başarı ile bitirip sağlıklarına kavuştuğunu da unutmamak gerektiğini dile getirdi.

Derneğin tedavi ayağında mutlu olduğu konular bulunduğunu dile getiren Kocaismail, şöyle devam etti:

“Artık ülkede onkologlar var. Tam teşekküllü biri özelde YDÜ, biri devlette 2 tane onkoloji hastanemiz var. Erken teşhis, tanı ve tedavi için en güzel cihazlara sahibiz.”

Öte yandan her gün yeni kanser vakaları görülmesinin hem aile hem ülke için büyük bir travma hem de büyük ekonomik bir kayıp olduğunu söyleyen Kocaismail şöyle devam etti:

“YILDA 600-700 YENİ KANSER VAKASI… PSİKOLOGLAR DESTEK VERECEK”

“Her kanser hastası ve ailesi, psikolojik olarak bir yıkım yaşar, korkuları travmaya dönüşür ve yılda 600-700 yeni kanser vakasının etkilediği aile bireyleriyle, dostları hiç de azımsanacak sayıda değil. Bir hastanın 50 kişilik; eşi, çocukları ve iş arkadaşlarını etkilediğini düşünürsek yılda en az 30 bin yeni kişi bu zor süreçte kenetlenmekte ama buna rağmen bu süreçte mutlaka da zorlanmaktadır.

Bu bağlamda derneğimiz bu yıl biri Kanser Hastalarına Yardım Derneği organizasyonu, diğeriyse DAÜ iş birliğinde 2 psikoloğumuzun yapacağı sunumlarla, hasta ve hasta yakınlarını desteklemeye çalışacaktır.”

Kendilerini sevindiren bir diğer unsurun da KHYD ile devlet ve özel hastanelerdeki verilerin toplanması ve Kanser Haftası’nda kanser dağılımının bölgelere göre açıklanacak olması olduğunu anlatan Kocaismail, “2012 yılına kadar açıklanan veriler şimdi daha da güncele yaklaşmış ve daha doğru hesaplamalarla elimizde olacaktır. Bunun sonucunda nereleri tarayacağımız bariz ve net bir şekilde bu tabloda görülecektir” dedi.

“Nüfusumuzu net bilmek, doğru istatistikler için şart olsa da, ülkemizde şu an belirlenen nüfusa göre kanser hastalığında bir artış olduğu söylenemez” diyen Kocaismail, eğer nüfus 300 bin civarı ise mevcut kanser görülme sıklığının dünya standartlarında olduğunu, eğer bundan yukarıda ise dünya standartlarından düşük olduğunun söyleyebileceğini kaydetti.

“GEZİCİ TARAMA ARACIYLA ACİLEN TARAMALARA BAŞLANMALI”

Bir an önce gezici tarama aracı ile taramalara başlanması gerektiğini dile getiren Kocaismail, “Bugün neredeyse teşhislerin yüzde 50’den fazlasını kişi kendisi tespit etmektedir. Çökmüş olan erken tanı ve tarama çalışmalarımız yeniden çalışır hale getirmeli” dedi.

Sistemi güçlendirerek her bölgede erken tanı merkezlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Kocaismail, “İnsanımızı rutin taramalardan geçirirsek eğer devletin pahalı ilaçlar almasına gerek kalmadan ucuza mal olacak tetkiklerle insanımızı korumuş olacağız” dedi.

Kocaismail şöyle devam etti:

“Kanser hastalarının tedavileri sürecinde maddi olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Eşlerden birisi kanser olmuşsa mutlaka birlikte tedavide koşuşturan bu insanımız maddi ve manevi her yönden desteklenmelidir. Hemen hemen her 2 günde 3 hastanın uğradığı sadece bağışlarla ayakta duran derneğimiz bu talepleri karşılamaya çalışırken zorlanmaktadır.

Eşlerden biri maaş alsa bile o maaş artık benzinlere özel bakıma yetmemektedir bu nedenle radyoterapi, kemoterapi bitene kadar güvence içinde kanser hastaları da devletin desteğini alarak moralli bir şekilde tedavisine gitmelidir.”

Bu yıl hastalara yönelik psikolojik destek amaçlı seminerler, piknikler, müzikli eğlenceler, moral depolama etkinliklerine ağırlık vereceklerini söyleyen Kocaismail, “Hükümet yetkilileri ve özellikle Sağlık Bakanlığı ile ise kanser konusunda mutlaka yapılması gerekenlerin daha süratle hayata geçmesi, ivedilik kazanması için yıllardır öncülüğünü yaptığımız kanser konusunda işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“KULLANMADIĞINIZ KIYAFETLERİ BAĞIŞLAYIN...”

Kıyafet satışının derneğin gelirleri arasında önemli yer tuttuğunu da kaydeden Kocaismail, halkı kullanmadıkları kıyafetlerini derneğe bağışlamaya çağırdı.

Bu şekilde hem alım gücü düşük kişilerin kıyafet alışverişi yapma şansı bulacağını, hem yardım yapan kişinin kendini iyi hissedeceğini belirten Kocaismail, burada elde edilen gelirin de hastalara ilaç olacağını vurguladı.

Kocaismail, KHYD’nin her gün binlerce lira gideri olduğuna işaret ederek herkesi elinden geldiğince destek vermeye çağırdı.