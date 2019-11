Her 10 bebekten 1’i prematüre

Tabipler Birliği, her 10 bebekten 1 tanesinin 37’nci gebelik haftasını tamamlamadan, prematüre olarak dünyaya geldiğine dikkat çekti

Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Tabipler Birliği, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle açıklama yaparak, prematüre bebeklerle ilgili bilgi verdi.

Tabipler Birliği, Prematüre bebeklerin 37. Gebelik haftasını tamamlamadan doğan aceleci bebekler olduğunu belirterek, sayılarının sanılanın aksine oldukça fazla olduğunu her yıl yaklaşık 15 milyon bebek yani her 10 bebekten 1 tanesinin 37. Gebelik haftasını tamamlamadan, prematüre olarak dünyaya geldiğini vurguladı.

Prematüre bebeklerin yaklaşık 3’ te 1‘inin ise 1 kilogramın altında bir ağırlıkla dünyaya merhaba dediğini vurguladı.

Tabipler Birliğinin açıklamasının devamı şöyle;

PREMATÜRE DOĞUMLAR NEDEN ARTIYOR?

Prematüre doğumların artışında çok erken veya geç yaşta hamile kalmak, gelişen tüp bebek yöntemleri ve bu nedenle çoğul gebeliklerin artması, enfeksiyonlar, plasenta ile ilgili anormallikler, gebelik hipertansiyonu, kese suyunun fazla olması, kesenin erken yırtılması, aşırı zayıf olmak, daha önceden erken doğum yapmış olmak, rahim veya rahim ağzı ile ilgili doğumsal anormallikler, kansızlık, stres, düşük sosyoekonomik düzey, gebelikler arası sürenin çok kısa olması gibi nedenler ön planda bulunuyor.

PREMATÜRE BEBEK YENİDOĞAN HEKİMİNİN ELLERİNDEYSE KAZANIR!

Preterm bebekler anne karnındaki büyüme ve gelişimlerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için, başta solunum sistemi olmak üzere, kalp- damar sistemi, bağırsak sistemi, sinir sistemi ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Ayrıca bağışıklık sistemleri tam gelişmediğinden mikroplara karşı dirençleri düşük, enfeksiyon riskleri oldukca yüksektir. Bu nedenle bu hassas ve özel bebeklerin onlar için özel tasarlanmış ünitelerde, özel eğitim almış hemşire ve yenidoğan yoğun bakım uzmanı doktorlar tarafından hassas, özenli ve profesyonel bir bakım alarak tıbbi gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

PREMATÜRE BEBEKLER DOĞDUKLARI GEBELİK HAFTASINA GÖRE;

24-31 hafta: İleri derece prematüre

32-35 hafta: Orta derece prematüre

36-37 hafta: Sınırda prematüre olarak sınıflandırılırlar.

Özellikle 32 haftadan önce ve 1500gr altında doğan bebeklerin bakımında daha donanımlı (düzey 3 yoğun bakım) yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, yenidoğan uzmanı hekimlere ve deneyimli hemşire ve sağlık personeline ihtiyaç vardır. Amaç sadece bu bebeklerin hayatta kalması değil, ileride yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bireyler olmalarıdır. Bu ancak erken dönemde alacakları doğru destek ve tedavi ile mümkündür ve dakikalar bile çok kritiktir. Tüm bu sebeplerle annelerin gebelik takiplerini kadındoğum hekimi kontrolünde eksiksiz şekilde sürdürmesi, erken doğum açısından riskli bebeklerin önceden tanınması ve erken doğum önlenemiyorsa doğumun 3. Düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir merkezde gerçekleşerek prematüre bebeğin yenidoğan hekiminin ellerine doğması sağlanmalıdır. Prematüre bebeklerin yaşam şansı teknoloji ve bakım kalitesindeki gelişmeler sayesinde giderek artmaktadır.

İLK 3 YIL UZMAN ELLERE TESLİM EDİN!

Prematüre bebeklerin ilk müdahalesi ve yoğun bakım süreci kadar taburculuk sonrası bakım ve takibi de çok önemlidir. Özellikle hayatın ilk 3 yılında bebeklerin uzman ellerde izlenmesi ve düzenli olarak belli kontrollerden geçmeleri gerekmektedir. Özellikle büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu bu dönemde belli aralıklarla takiplerinin mutlaka bir yenidoğan uzmanı veya bu konuda deneyimli bir çocuk doktoru tarafından yapılması gerekmektedir. Prematüre bebeklerin fiziksel ve nörolojik gelişimlerinin normal olarak devam etmesi ve bu konuda bir sıkıntı olması halinde hızlı tanınarak müdahele edilebilmesi için bebeğin belli aralıklarla kilo, boy, baş çevresi artışının ve nörolojik gelişiminin yakından takip edilmesi kritik öneme sahiptir. Ayrıca bebeğin göz ve işitme taramalarının da zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır. Bunun için prematüre bebeklerin yenidoğan hekimi, gelişimsel pediatri uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı ve fizik tedavi uzmanından oluşan profesyonel bir ekip tarafından belli aralıklarla izlemlerinin aksatılmadan sürdürülmesi gerekmektedir.

AŞILAR VE ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ!

Prematüre bebekler bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediği için enfeksiyonlara daha açık olduklarından çok kalabalık ortamlara girmemeleri gerekmektedir. Bebeği hastalıklardan korumak amacıyla tüm aşılarının kronolojik yaşa göre ve doz azaltımı yapmadan uygulanması da şarttır.

Tüm bebekler için çok önemli olan anne sütü preterm bebekler için ayrı bir öneme sahiptir. Anne sütü prematüre bebekler için hayat kurtarıcı özellik taşımaktadır. Anne sütü ile beslenen prematüre bebeklerin fiziksel ve ruhsal gelişimleri çok daha hızlı ve iyidir. Prematüre bebeğin anne sütü onun ihtiyaçlarına cevap verecek içeriktedir ve hayati riske yol açabilen enfeksiyonlara karşı bebeği korumakta, bağırsak problemlerini azaltmaktadır.

FARKINDALIĞIN RENGİ MOR!

Prematürite ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl 17 Kasım tüm dünyada ‘Dünya Prematüre Günü’ olarak kutlanmaktadır. Prematürelik farkındalık rengi mor olarak seçilmiştir. Bu özel bebeklerin özel gününde dünya genelinde birçok tarihi bina, köprü ve anıt mor renge bürünmekte, birçok insan mor giyinerek prematüriteye dikkat çekmektedir. Mor rengin seçilme sebebi prematüre bebeklerin hayata solunum problemleri ve cilt immatüriteleri nedeniyle mor renkle gelmelerindendir. Mor rengin farkındalığında çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 3 yenidoğan yoğun bakım uzmanı hekim ve deneyimli hemşire kadrosuyla hizmet veren bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca prematüre bebeklerin taburculuğu sonrası takiplerinin düzenli şekilde yapılabilmesi için yakın zamanda haftada 2 gün yenidoğan takip polikliniği hizmete girmiştir. Bebeklerimizin göz muayeneleri göz hekimlerimizin de özverili işbirliğiyle yoğunbakım sürecinde başlamakta ve taburculuk sonrası devam etmektedir. Prematüre bebeklerimizin gelişim takibinde hayati bir öneme sahip olan gelişimsel pediatri uzmanımız da haftanın hergünü poliklinik hizmeti vermektedir.

BAZEN EN KÜÇÜK ŞEYLER KALBİNİZDE EN BÜYÜK YERİ KAPLAR!

Bu özel günde herbiri birer mucize olan prematüre bebeklerin hayata tutunması ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları için vargücüyle çalışmakta olan yenidoğan ünitemizin daha iyi bir fiziksel altyapı ve cihaz desteğiyle daha da güçlü bir hale getirilmesi yenidoğan hekimleri olarak en büyük hayalimizdir.