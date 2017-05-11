Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin: “Hemşireler sağlık ekibinin temel taşlarından birisidir” dedi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, “12 Mayıs Hemşireler Günü”ve “12-18 Mayıs Hemşireler Haftası” dolayısıyla açıklamada bulundu. Hemşireliğin tarihinin, kadının şifa verici tarihiyle başladığını söyleyen Şahin, Eski Mısır, Hindistan ve Roma’da ilk çağlarda bu günkü biçimde olmasa dahasta bakımının yapılmakta olduğunu belirtti.

İlk profesyonel hemşireliğin, Dünya’da modern hemşireliğin kurucusuFlorence Nightingaleile başladığını, Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den gelerek Üsküdar’daki Selimiye kışlasında yaralı askerlere hemşirelik bakımı yapan ve büyük ün kazanan Nightingale’in, ilk hemşirelik okulunuLondra’da 1862 yılında açtığını ifade eden Türkan Şahin, mesajında büyük bir idealist olan Nightingale’in şu sözünü hatırlattı: “Dini bir cemiyet kurmak istemiyorum, ahlaken, ruhen, bedenen hemşirelik mesleği için gerekli koşullara sahip, hangi sınıf ve mezhepte olursa olsun her kadına en iyi eğitimi vermek ilkem olmuştur. Hastalara yardım etmek isteyen kişi duygusal bir hayalperest değil aksine zor işleri seven sadık biri olmalı.”

Hemşireler Günü’nün,Dünya’da ilk olarak 1954 yılında,Türkiye’de ise 1964 yılında kutlandığını söyleyen Şahin, 12 Mayıs’ın Florence Nightingale’in doğum günü olduğunu ve bu nedenle kutlama günü olarak seçildiğini ifade etti.

Sağlık Hizmeti Bir Ekip Hizmetidir

“Hemşirelik mesleğinin temelini, insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri oluşturmaktadır. Hemşirelik mesleği geçmişten günümüze tıp biliminin ilerlemesiyle çok önemli aşamalar kaydetmiş,sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.” diyen Şahin, hemşirelerin gerek koruyucu sağlık hizmetlerindegerekse de tedavi edici sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenmekte olduklarına dikkat çekti.

Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu vurgulayan Şahin, hemşirelerin ortaya koydukları disiplinli, özverili, sabırlı, hoşgörülü tutumlarıyla sağlıklı insan ve sağlıklı toplum oluşumunda sağlık ekibinin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirtti.

“Toplumun sağlığını korumak için özveri ile çalışan, hemşirelik mesleğinin sorumluluklarını üstlenen hemşirelerimizin çok değerli olduğunu inanarak tasdik ediyorum, bu mesleği icra eden meslektaşlarımızın hak ettiği değeri görmesini diliyorum.Doktorlar sağlığın beyni ise, hemşireler kalbidir.” diyen Başhemşire Türkan Şahin, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum için önemli ve kutsal bir görev yerine getiren, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr hemşirelerin “Hemşireler Haftasını” kutladı ve başarılar diledi.