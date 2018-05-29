Hemşireler Haftası’na YDÜ’de kutlama

YDÜ Hemşirelik Fakültesi, Dünya Hemşirelik Haftası’nı düzenlediği kutlama programı ile kutladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Dünya Hemşirelik Haftası’nı düzenlediği kutlama programı ile kutladı.

International Council of Nursing (ICN)’in 2018 yılı için belirlediği ‘’Hemşireler, sağlık bir insan hakkıdır söylemine öncü bir sestir’’ teması uyarınca düzenlenen kutlama programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar’ın yanı sıra akademisyenler ile hemşire adayları katıldı. Etkinlikte hemşirelik mesleğinin önemi ve mesleği icra ederken dikkat edilmesi gerekenler üzerine konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Bayraktar konuşmasında, hemşirelik mesleğinin öneminden, felsefesinden, mesleğin gelişim sürecinde aşılan zorluklardan ve ICN 2018 yılı temasına dikkat çekerek, Hemşirelik Fakültesinin kuruluş aşamalarından bahsetti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, hemşirelik mesleğinin günümüze kadar sürekli gelişen bir meslek olma yolunda önemli katkıları olan, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale ve hemşirelik mesleğinin öncülerinin hayatlarından bölümler aktardı.

Program çerçevesinde düzenlenen ICN 2018 temalı panelin oturum başkanlığını Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz yaptı. Panelde Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Erdemir “Sağlık Hizmeti Alanların ve Verenlerin Ortak Hakkı Sağlık” konulu sunumu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erdemir, sağlık hakkına ulaşımda hemşirenin rolünü, hasta merkezli, güvenli ve kaliteli hemşirelik bakımının öneminine vurgu yaparak, hemşirelerin savunuculuk rolü ile hastanın sağlığını, güvenliğini, değerlerini hasta adına, hasta yararına savunduğunu ve koruduğunu anlattı.

Panelde konuşmacı olarak yer alan Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge ise, ‘’Kıbrıs’ın Kuzeyinde Hasta Hakları’’ konulu sunumunu yaptı. İmge, hasta haklarının temel maddeleri olan, koruyucu tedbirlerin alınması hakkı, bilgilenme hakkı, hastanın zamanına saygı, yenilik hakkı, şikayet hakkı gibi konuları anlattı. Hasta haklarının yasal çerçevesi ve hasta haklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasasındaki yeri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Panelin son konuşmacısı olan Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Tekbaş da “Cinsiyetin Sağlık Hakkına Etkisi’’ konulu sunumunu yaptı. Tekbaş sunumunda sağlık hakkına ulaşımın ve cinsiyet ilişkisinden söz ederek, kadınların sağlık hakkına ulaşımda yaşadıkları güçlüklerin birçok sağlık sorununa neden olduğunu, ayrıca kadının eğitim düzeyinin, iş gücüne katılımın, gelir seviyesinin düşük olmasının sağlık hakkına ulaşımı etkilediğinden bahsetti.

“Göçmen Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşımı’’ Paneli Gerçekleştirdi…

Programda oturum başkanlığını Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Halil Rahman Yiğit’in yaptığı öğrenci panelinde ise, Hemşirelik Fakültesi öğrencileri Kemal Elyeli ve Sinmiloluwa Eyitayo Maiye “Göçmen Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşımı’’ konulu sunumu gerçekleştirdi. Öğrenciler sunumlarında göçmen olma, göçmen öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunları yaşama nedenleri konusunda bilgiler verdi. Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde tüm öğrencilere ve göçmen öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerini anlatarak sunumlarını bitirdiler.

Programın devamında Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen danışmanlığında kurulan Hemşirelik Öğrenci Kulübünün tanıtımı, Hemşirelik Fakültesi öğrencisi İrem Özdemir tarafından yapıldı. Özdemir, Hemşirelik Öğrenci Kulübü’nün vizyon, misyon ve hedefleri, planladıkları proje ve etkinliklerinden bahsetti.