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Hem süs hem şifa! Beyaz patlıcanın şaşırtan 10 faydası

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Ona yumurta çiçeği diyen de var beyaz patlıcan bitkisi de... Adına ne derseniz deyin verdiği şifa hep aynı, hep etkili.

Hem süs hem şifa! Beyaz patlıcanın şaşırtan 10 faydası
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Hem süs hem şifa! Beyaz patlıcanın şaşırtan 10 faydası

1. Glikozun fazla emilmesini kontrol eder. Bu sebeple şeker hastalığı sorununa fayda sağlar. Aynı zamanda bu bitkinin lif oranı da oldukça yüksektir.

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2. Fazla demirin dışa atılmasını sağlar.

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3. Diyet yapanlar için son derece uygun bir bitkidir. İçeriğindeki fazla su tok kalma hissi yaratır.

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4. Sindirim sistemini düzenler. Dengeli ve düzenli olmasına yardımcı olur.

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5. Vücutta oluşan yara ve kesik sonrası ortaya çıkan mikroplarla savaşır.

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6. C vitamini açısından zengindir. Bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller.

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7. Vücudun pH dengesinin asidik olmasını sağlar. Bu sebeple reflü tedavisine yardımcıdır.

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8. Uyumadan önce tüketildiğinde derin bir şekilde uykuya dalmayı sağlar.

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9. Kalsiyum ve potasyum yönünden zengindir. Bu sayede kemik gelişimini destekler.

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10. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

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