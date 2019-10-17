Yapay kalp nakli, Çetin Şadi’yi yaşama bağladı. Kalp nakli gerektirecek kadar ileri derecede kalp yetmezliği bulunan Girne Con Kahve sahibi Çetin Şadi, YDÜ Hastanesi’nde geçirdiği yapay kalp nakli operasyonuyla yaşama yeniden tutundu. Şadi, “Hayatımı YDÜ’ye borçluyum” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen yapay kalp nakli operasyonlarının beşincisi Çetin Şadi’ye uygulandı.

İleri derecede kalp yetmezliği ile mücadele eden Çetin Şadi’nin son bir yıl içinde kalbinin 3 kez durması nedeniyle kalp nakli kaçınılmaz oldu.

Koma halinde iken ailesinin onayı ile yapay kalp nakli ameliyatına alınan Çetin Şadi, geçirdiği operasyon sonrası günlük hayatına devam edebiliyor.

Uzun yıllardır kalp hastası olan ve ileri derecede kalp yetmezliği bulunan ülkemizin tanınmış simalarından Çetin Şadi, sürekli yaşadığı ritim bozukluğu şikayetiyle hayatına devam ediyordu. Sık sık kalbi duran ve her seferinde hayata yeniden döndürülen Çetin Şadi’ye bu süre zarfında anjiyo, stent ve kalp pili implantasyonu tedavileri uygulanmış ancak bu tedaviler geçici rahatlama sağlamaktan ileriye gidememişti. İleri derecede kalp nakli adayı olan Çetin Şadi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu.

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM BALCIOĞLU; “İLERİ DERECEDE KALP YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDEN ÇETİN ŞADİ’NİN SON BİR YIL İÇİNDE KALBİ 3 KEZ DURDU.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen yapay kalp nakli operasyonunda yer alan Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Çetin Şadi’nin operasyon öncesi sağlık durumunu şöyle anlattı; “Kalp ritim problemi yaşayan Çetin Şadi, sürekli kalp durması ile karşı karşıya kalmakta, ileri derece kalp yetmezliği ile mücadele etmekteydi. Son bir yılda 3 kez kalbi duran hastamız gerçekleştirilen acil müdahalelerle hayata dönmeyi başardı. Hastaneye son yatışında solunum cihazına bağlanan hastamıza kalbi destekleyen birçok ilaç başlanmasına rağmen sonuç alınamadı.”

UZM. DR. ALİ ÖNDER KILIÇ; “HASTAMIZIN HAYATTA KALMASI İÇİN TEK ÇÖZÜM, KALP DESTEK CİHAZI OPERASYONUYDU.”

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Dr. Ali Önder Kılıç ise Çetin Şadi’nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarında; “Hastamız, iskemik kardiyomiyopati denilen, kalp krizine bağlı kalp fonksiyonlarında ileri derecede gerileme sonrası, kalp yetmezliği tablosu ile hastanemize gelmiş ve yapılan müdahaleler hastayı toparlama açısından yetersiz kalmıştır. Çetin Bey çok zor durumdaydı, bilinci kapalı, bütün organ fonksiyonları bozulmuş vaziyetteydi. Kalp nakli operasyonu olmaması ya da kalp destek cihazı takılmaması durumunda hastamızın kaybı söz konusu idi.” dedi.

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM BALCIOĞLU; “DONÖR BULMADA YAŞANAN ZORLUKLAR NEDENİYLE ÜLKEMİZDE KALP NAKLİ OPERASYONLARI SINIRLI SAYIDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR.”

Donör bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle kalp naklinin istendiği zaman gerçekleştirilebilecek bir operasyon olmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, bu nedenle ülkemizde henüz çok sınırlı sayıda kalp nakli gerçekleştirilebildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu bu güçlüklere ek olarak, hastanın hayatta kalışı için zamanla yarış halinde olmaları nedeniyle Çetin Şadi’ye, günümüzde dünyada kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ve çığır açan bir yöntem olan ventrikül destek cihazı implante edilmesine karar verdiklerini bildirdi.

DOÇ. DR. BARÇIN ÖZCEM; “YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ÜLKEMİZDE YAPAY KALP NAKLİ OPERASYONLARINI GERÇEKLEŞTİREN İLK MERKEZ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.”

Ventrikül destek cihazı operasyonlarının ülkemizde ilk kez 6 yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığını belirten Doç. Dr. Barçın Özcem, Çetin Şadi’nin ise kalp destek cihazı operasyonu uygulanan 5. hasta olduğunu, tüm hastaların da komplikasyonsuz bir şekilde taburcu edildiğini belirtti.

UZM. DR. ALİ ÖNDER KILIÇ; “KALP DESTEK CİHAZLARI HASTALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATMASINA RAĞMEN, YİNE DE ALTIN STANDART KALP NAKLİDİR.”

Çetin Şadi’nin operasyon sonrası sağlık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, hastanın vücudunun kalp destek cihazına uyum gösterdiğini, buna bağlı olarak da kısa sürede sağlığında çok hızlı bir düzelme kaydedildiğini ve hastaneden yürür vaziyette taburcu edildiğini söyledi.

“Bu hasta grupları, gece nefes darlığı ile uyanma,normal yaşantılarında egzersiz yapamama, merdiven çıkamama ve yürüyüş sırasında zorlanma gibi sıkıntılarını, ventrikül destek cihazı takıldıktan sonra büyük ölçüde atlatıyorlar. Çok rahat hareket edebiliyor, merdiven çıkabiliyorlar. Seyahat edebiliyor, araba kullanabiliyorlar ve daha kaliteli bir uykuya sahip olabiliyorlar. Yapamadıkları bütün eylemleri, cihazın implante edilmesiyle birlikte büyük ölçüde gerçekleştirebiliyorlar.” ifadelerini kullanan Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç yine de altın standardın kalp nakli olduğuna dikkat çekti.

ÇETİN ŞADİ; “BUGÜN HAYATTA OLUŞUMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EKİBİNE BORÇLUYUM.”

Geçirdiği kalp destek cihazı operasyonu öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çetin Şadi ise “En son, göğüste ve özellikle sırt bölgesinde çok şiddetli ağrı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildim. Burada tekrar komaya girdim. Eşimin ve çocuklarımın onayı ile kalp destek cihazı operasyonuna alındım. Başarı ile gerçekleştirilen operasyon sonrası 3. gün kendime geldim. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissetmeye başladım ve yataklı servisteki tedavim sonrasında hastaneden taburcu oldum. Bugün hayatta oluşumu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine borçluyum.” dedi. “Hayatta ve yaşıyor olduğum için mutluyum.” ifadelerini kullanan Çetin Şadi, günlük ihtiyaçlarını görebildiğini, rahatlıkla işinin başında durabildiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamalarının sonunda organ bağışının önemine de değinen Çetin Şadi, “Halkımız bu konuda henüz yeterli bilince sahip olmadığı için organ bağışında bulunmamakta, bu da nakil operasyonlarının gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Halkın organ bağışında bulunması gerektiğine inanıyorum.” dedi.